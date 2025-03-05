نجاة اللاعب البورتوريكي من الموت وخروجه من وحدة العناية المركزة

غادر البورتوريكي جيان كلافيل، مهاجم كوفيران غرناطة، وحدة العناية المركزة (ICU) حيث كان بعد خضوعه لعملية جراحية الأسبوع الماضي، بسبب التهاب الصفاق.

واضطر كلافيل إلى الخضوع لعملية جراحية طارئة في 27 شباط - فبراير، اثر عودته إلى إسبانيا بعد لعب مباريات دولية مع المنتخب البورتوريكي في نافذة الاتحاد الدولي (FIBA) الأخيرة.

وكان المهاجم يعاني من التهاب الزائدة الدودية، الذي تحول إلى التهاب الصفاق، كاد يقتله، عندما خضع لعملية جراحية، وكان لا بد من إدخاله بعدها إلى وحدة العناية المركزة، بسبب عدوى في الدم، ناتجة عن المرض الذي عانى منه.

بعد مغادرته وحدة العناية المركزة في الساعات القليلة الماضية، يتعافى كلافيل في غرفة في مستشفى في غرناطة، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البورتوريكي، الذي كان غائبا عن المباراة التي خسرها كوفيران غرناطة يوم السبت الماضي ضد مورسيا، لعدة مباريات أخرى.