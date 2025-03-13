الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - ملاكمة في مباراة دوري كرة السلة الأميركي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ملاكمة في مباراة دوري كرة السلة الأميركي
A-
A+

كرة السلة

2025-03-13 | 03:27
فيديو - ملاكمة في مباراة دوري كرة السلة الأميركي

اندلعت المشاجرة بعد احتكاك عنيف على كرة مرتدة

طُرد اللاعبان ستيفن آدامز (طوله 2.11 متراً ووزنه 120 كجم)، وماسون بلاملي (طوله 2.08 متراً ووزنه 115 كجم)، من مباراة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي فاز فيها هيوستن روكتس على فينيكس صنز (111-104).
ووصفت مجلة سبورتس إليستريتد الشجار الذي وقع في مركز تويوتا بين آدامز (روكتس) وبلاملي (صنز) بأنه "من الوزن الثقيل"، حيث أدت "الأفعال العدوانية" للاعبين الى الطُرد المباشر..
واندلعت المشاجرة بعد احتكاك عنيف على كرة مرتدة، ووصل الى مواجهة، وسقوط كليهما أرضاً، ثم دخول اللاعبين والمدربين وأفراد الأمن.



فيديو - ملاكمة في مباراة دوري كرة السلة الأميركي

رياضة

كرة السلة

ستيفن آدامز

ماسون بلاملي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة أضخم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين
حفل توقيع اتفاقية تعاون لتشييد مقر جديد للاتحاد اللبناني لكرة السلة

اقرأ ايضا في كرة السلة

وفاة أضخم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين
03:28

وفاة أضخم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين

وفاة لاعب كرة السلة السابق أوليفر ميلر

03:28

وفاة أضخم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين

وفاة لاعب كرة السلة السابق أوليفر ميلر

حفل توقيع اتفاقية تعاون لتشييد مقر جديد للاتحاد اللبناني لكرة السلة
2025-03-09

حفل توقيع اتفاقية تعاون لتشييد مقر جديد للاتحاد اللبناني لكرة السلة

برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان

2025-03-09

حفل توقيع اتفاقية تعاون لتشييد مقر جديد للاتحاد اللبناني لكرة السلة

برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان

نجم كرة السلة: أربعة أطفال من أربع نساء مختلفات في عام واحد
2025-03-09

نجم كرة السلة: أربعة أطفال من أربع نساء مختلفات في عام واحد

يصدر أنتوني إدواردز الكثير من الضوضاء خارج الملعب هذا الموسم

2025-03-09

نجم كرة السلة: أربعة أطفال من أربع نساء مختلفات في عام واحد

يصدر أنتوني إدواردز الكثير من الضوضاء خارج الملعب هذا الموسم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025