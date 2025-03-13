فيديو - ملاكمة في مباراة دوري كرة السلة الأميركي

DOUBLE EJECTION! 😱



Steven Adams and Mason Plumlee get tossed after a heated scuffle that ended in blood! 🔥👀 pic.twitter.com/3jeC0JzHZS — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) March 13, 2025

طُرد اللاعبان ستيفن آدامز (طوله 2.11 متراً ووزنه 120 كجم)، وماسون بلاملي (طوله 2.08 متراً ووزنه 115 كجم)، من مباراة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي فاز فيها هيوستن روكتس على فينيكس صنز (111-104).ووصفت مجلة سبورتس إليستريتد الشجار الذي وقع في مركز تويوتا بين آدامز (روكتس) وبلاملي (صنز) بأنه "من الوزن الثقيل"، حيث أدت "الأفعال العدوانية" للاعبين الى الطُرد المباشر..واندلعت المشاجرة بعد احتكاك عنيف على كرة مرتدة، ووصل الى مواجهة، وسقوط كليهما أرضاً، ثم دخول اللاعبين والمدربين وأفراد الأمن.