الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - طرد مدرب شهير بعدما شدّ شعر اللاعبة ..

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - طرد مدرب شهير بعدما شدّ شعر اللاعبة ..
A-
A+

كرة السلة

2025-03-25 | 04:53
فيديو - طرد مدرب شهير بعدما شدّ شعر اللاعبة ..

تم طرد مدرب شهير يبلغ من العمر 81 عاماً

تم طرد جيم زولو، وهو مدرب شهير، يبلغ من العمر 81 عاماً من ولاية نيويورك، بسبب شد شعر لاعبة بعد مباراة.
وقع الحادث بعد أن خسرت مدرسة نورثفيل الثانوية أمام لا فارجفيل (37-43)، في نهائي الرابطة الرياضية للمدارس الثانوية العامة لولاية نيويورك.
كانت هيلي مونرو من نورثفيل، النجمة في الفريق مع زميلاتها بعد المباراة، وبدا أنها تبكي، والتقطت الكاميرات المدرب جيم زولو، وهو يقترب خلفها ويشد شعرها.
وبدا أن المدرب المخضرم في مدينة نيويورك يصرخ على لاعبته، وحاول زولو الدفاع عن نفسه، حيث أخبر وسائل الاعلام أن مونرو أهانته بعد أن طلب منها مصافحة المنافس، بعدما خرجت الأمور عن السيطرة.
لاحقاً، قال زولو "أود أن أقدم اعتذاري الصادق لهيلي وعائلتها وفريقنا والأشخاص الطيبين في مدارس نورثفيل المركزية ومجتمعنا، كمدرب، ليس من المقبول تحت أي ظرف من الظروف أن تضع يديك على لاعب، أنا آسف حقا".




فيديو - طرد مدرب شهير بعدما شدّ شعر اللاعبة ..

رياضة

كرة السلة

جيم زولو

هيلي مونرو

نورثفيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - اشتباك جماعي في مباراة كرة سلّة أميركية

اقرأ ايضا في كرة السلة

فيديو - اشتباك جماعي في مباراة كرة سلّة أميركية
2025-03-23

فيديو - اشتباك جماعي في مباراة كرة سلّة أميركية

مع بقاء 4:48 دقيقة من المباراة فقط

2025-03-23

فيديو - اشتباك جماعي في مباراة كرة سلّة أميركية

مع بقاء 4:48 دقيقة من المباراة فقط

وفاة أضخم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين
2025-03-13

وفاة أضخم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين

وفاة لاعب كرة السلة السابق أوليفر ميلر

2025-03-13

وفاة أضخم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين

وفاة لاعب كرة السلة السابق أوليفر ميلر

فيديو - ملاكمة في مباراة دوري كرة السلة الأميركي
2025-03-13

فيديو - ملاكمة في مباراة دوري كرة السلة الأميركي

اندلعت المشاجرة بعد احتكاك عنيف على كرة مرتدة

2025-03-13

فيديو - ملاكمة في مباراة دوري كرة السلة الأميركي

اندلعت المشاجرة بعد احتكاك عنيف على كرة مرتدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025