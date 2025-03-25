فيديو - طرد مدرب شهير بعدما شدّ شعر اللاعبة ..

What basketball coach Jim Zullo did was horrific. Kudos to #24 for her courage in protecting her friend and standing up to the bully. I don't want to hear fucking word from hypocrite Trump supporters who've allowed their daughters rights to be eliminated. https://t.co/HfKtY1e19c — Bill Madden (@maddenifico) March 23, 2025

تم طرد جيم زولو، وهو مدرب شهير، يبلغ من العمر 81 عاماً من ولاية نيويورك، بسبب شد شعر لاعبة بعد مباراة.وقع الحادث بعد أن خسرت مدرسة نورثفيل الثانوية أمام لا فارجفيل (37-43)، في نهائي الرابطة الرياضية للمدارس الثانوية العامة لولاية نيويورك.كانت هيلي مونرو من نورثفيل، النجمة في الفريق مع زميلاتها بعد المباراة، وبدا أنها تبكي، والتقطت الكاميرات المدرب جيم زولو، وهو يقترب خلفها ويشد شعرها.وبدا أن المدرب المخضرم في مدينة نيويورك يصرخ على لاعبته، وحاول زولو الدفاع عن نفسه، حيث أخبر وسائل الاعلام أن مونرو أهانته بعد أن طلب منها مصافحة المنافس، بعدما خرجت الأمور عن السيطرة.لاحقاً، قال زولو "أود أن أقدم اعتذاري الصادق لهيلي وعائلتها وفريقنا والأشخاص الطيبين في مدارس نورثفيل المركزية ومجتمعنا، كمدرب، ليس من المقبول تحت أي ظرف من الظروف أن تضع يديك على لاعب، أنا آسف حقا".