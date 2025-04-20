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هل يعيش شاكيل أونيل مع "4 نساء بيض"؟

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هل يعيش شاكيل أونيل مع &quot;4 نساء بيض&quot;؟
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كرة السلة

2025-04-20 | 00:31
هل يعيش شاكيل أونيل مع "4 نساء بيض"؟

كانت حياة شاكيل أونيل العاطفية موضوع تكهنات

منذ طلاقه من شوني هندرسون في العام 2011، كانت حياة شاكيل أونيل العاطفية موضوع تكهنات، وفي الآونة الأخيرة، ادعى الممثل الكوميدي جيس هيلريوس أنه رأى أربع "نساء بيض" يعشن مع أونيل، مقارنا وضعه بوضع المغني ني يو، المعروف بعلاقاته المتعددة.
وقال هيلريوس "لم أصدق ذلك، أربع نساء بيض، يا إلهي، لم أصدق ذلك، وقد لا تتم دعوتي مرة أخرى"، وهو ما رد عليه لاعب الدوري الاميركي للمحترفين السابق ممازحا "لقد تخلين عني يا أخي ، لأنهن أردن أن يكونوا ... ماذا تقول؟ ... متعدد النساء، الزوجات؟".
وأضاف أونيل أنه الآن أعزب وتم حظره من قبل النساء، ما أدى إلى إغلاق الشائعات حول أنهن يعيشن معه "ماذا تعتقد أنها كانت القشة الأخيرة؟" أجاب شاكيل، وأضاف "أنا أعيش هنا في عالمي الصغير المثالي، وأنت أفسدت حياتي للتو، وغضب الجميع مني، وقد أصبحت هنا بمفردي".



هل يعيش شاكيل أونيل مع "4 نساء بيض"؟

رياضة

كرة السلة

شوني هندرسون

شاكيل أونيل

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