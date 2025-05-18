الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

اعتقال لاعب الهومنتمن السابق وعقوبته قد تصل للإعدام !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعتقال لاعب الهومنتمن السابق وعقوبته قد تصل للإعدام !!
A-
A+

كرة السلة

2025-05-18 | 02:57
اعتقال لاعب الهومنتمن السابق وعقوبته قد تصل للإعدام !!

يمكن أن يحكم على شو بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام

يواجه جاريد شو، اللاعب الأميركي البالغ من العمر 34 عاماً، والذي كان يلعب مع تانجيرانج هوكس في إندونيسيا، عقوبة قاسية بعد اعتقاله في 7 أيار - مايو لحيازته أكثر من 100 قطعة حلوى مملوءة بالماريجوانا في شقته.
وقالت مصادر قضائية أن الاتجار بالمخدرات في البلاد يعاقب عليه بالسجن لمدة ست سنوات كحد أدنى، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يحكم على شو بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.
ووفقا لبيانات وزارة الهجرة والإصلاحيات، يوجد حاليا أكثر من 500 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إندونيسيا، معظمهم لجرائم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام العديد من المهربين رميا بالرصاص، على الرغم من أن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2016.
واقتحمت الشرطة منزل شو حيث اكتشفت طردا مشبوها تلقاه اللاعب، وفيه حلوى ممزوجة بالماريجوانا، وهي مادة تم إلغاء تجريمها في عام 2024 في تايلاند، مصدر الشحنة، ولكن ليس في إندونيسيا، حيث توجد واحدة من أكثر تشريعات المخدرات صرامة في العالم.
وأنهى تانجيرانج هوكس عقد شو، وحظره الدوري الإندونيسي مدى الحياة، وقال بوديساتريو دجيواندونو، رئيس المسابقة "نحن لا نتسامح مع اللاعبين أو المديرين أو أي شخص في الملعب يتعاطى المخدرات، ولا يوجد مكان لمتعاطي المخدرات في عالم كرة السلة".
ولعب شو، وهو من مواليد دالاس، في جامعتي ولاية أوكلاهوما وولاية يوتا قبل أن يحترف، ويلعب في تركيا وتونس والمكسيك واليابان وتايلاند وأوروغواي وفنزويلا وجمهورية الدومينيكان والمملكة العربية السعودية ولبنان حيث لعب للهومنتمن، وإندونيسيا منذ العام 2022 حيث لعب لثلاثة أندية.



اعتقال لاعب الهومنتمن السابق وعقوبته قد تصل للإعدام !!

رياضة

كرة السلة

جاريد شو

الهومنتمن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في سنّ 62 .. مايكل جوردان يعود الى كرة السلة

اقرأ ايضا في كرة السلة

في سنّ 62 .. مايكل جوردان يعود الى كرة السلة
2025-05-13

في سنّ 62 .. مايكل جوردان يعود الى كرة السلة

NBC : إضافة أسطورية لفريقنا

2025-05-13

في سنّ 62 .. مايكل جوردان يعود الى كرة السلة

NBC : إضافة أسطورية لفريقنا

فيديو - نجم كرة السلة يلعب كرة القدم مع الأطفال
2025-04-25

فيديو - نجم كرة السلة يلعب كرة القدم مع الأطفال

أسعد اللاعب الفرنسي البارز في سان انتونيو سبيرز بعض الأطفال

2025-04-25

فيديو - نجم كرة السلة يلعب كرة القدم مع الأطفال

أسعد اللاعب الفرنسي البارز في سان انتونيو سبيرز بعض الأطفال

هل يعيش شاكيل أونيل مع "4 نساء بيض"؟
2025-04-20

هل يعيش شاكيل أونيل مع "4 نساء بيض"؟

كانت حياة شاكيل أونيل العاطفية موضوع تكهنات

2025-04-20

هل يعيش شاكيل أونيل مع "4 نساء بيض"؟

كانت حياة شاكيل أونيل العاطفية موضوع تكهنات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025