اعتقال لاعب الهومنتمن السابق وعقوبته قد تصل للإعدام !!

يمكن أن يحكم على شو بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام

يواجه جاريد شو، اللاعب الأميركي البالغ من العمر 34 عاماً، والذي كان يلعب مع تانجيرانج هوكس في إندونيسيا، عقوبة قاسية بعد اعتقاله في 7 أيار - مايو لحيازته أكثر من 100 قطعة حلوى مملوءة بالماريجوانا في شقته.

وقالت مصادر قضائية أن الاتجار بالمخدرات في البلاد يعاقب عليه بالسجن لمدة ست سنوات كحد أدنى، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يحكم على شو بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.

ووفقا لبيانات وزارة الهجرة والإصلاحيات، يوجد حاليا أكثر من 500 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إندونيسيا، معظمهم لجرائم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام العديد من المهربين رميا بالرصاص، على الرغم من أن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2016.

واقتحمت الشرطة منزل شو حيث اكتشفت طردا مشبوها تلقاه اللاعب، وفيه حلوى ممزوجة بالماريجوانا، وهي مادة تم إلغاء تجريمها في عام 2024 في تايلاند، مصدر الشحنة، ولكن ليس في إندونيسيا، حيث توجد واحدة من أكثر تشريعات المخدرات صرامة في العالم.

وأنهى تانجيرانج هوكس عقد شو، وحظره الدوري الإندونيسي مدى الحياة، وقال بوديساتريو دجيواندونو، رئيس المسابقة "نحن لا نتسامح مع اللاعبين أو المديرين أو أي شخص في الملعب يتعاطى المخدرات، ولا يوجد مكان لمتعاطي المخدرات في عالم كرة السلة".

ولعب شو، وهو من مواليد دالاس، في جامعتي ولاية أوكلاهوما وولاية يوتا قبل أن يحترف، ويلعب في تركيا وتونس والمكسيك واليابان وتايلاند وأوروغواي وفنزويلا وجمهورية الدومينيكان والمملكة العربية السعودية ولبنان حيث لعب للهومنتمن، وإندونيسيا منذ العام 2022 حيث لعب لثلاثة أندية.







