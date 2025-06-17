هل قرر ليبرون جيمس ترك لوكا دونتشيتش وحيداً في ليكرز؟

أحب ليبرون جيمس أن يلعب لعبة التلميحات والتشويق

في السنوات الأخيرة، أحب ليبرون جيمس أن يلعب لعبة التلميحات والتشويق عندما يتعلق الأمر بموضوع اعتزاله في نهاية الموسم.

وبعد أن خرج لوس انجلوس ليكرز من الدور الأول في أولى مشاركاته في الأدوار الإقصائية إلى جانب لوكا دونتشيتش، لم يؤكد ليبرون ما إذا كان سيخوض موسمًا إضافيًا، لكنه نشر في نهاية الأسبوع مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل.

الفيديو المعني هو إعلان يظهر فيه "الملك"، بطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، وكأنه يعقد مؤتمرًا صحفيًا، حيث تُلقى عليه الأسئلة بكثافة، فيعطي الكلمة لصحفية لتطرح عليه سؤالًا.

وصول لاعب ريال مدريد السابق إلى لوس أنجلوس من دالاس مافريكس كان بمثابة حافز كبير لليبرون لتمديد مسيرته، حيث حصل على دعم كبير في سعيه نحو لقبه الخامس، بالإضافة إلى إمكانية أن يكون مُرشِدًا للنجم الذي من المتوقع أن يقود ليكرز في السنوات المقبلة.

يُضاف إلى ذلك أن ابنه، برايس جيمس، سيكون مؤهلاً لدخول الدرافت في عام 2026، ما قد يشكل دافعًا آخر لليبرون للاستمرار موسمًا إضافيًا على الأقل.

ومع ذلك، فإن ليبرون، الذي يلعب حاليًا إلى جانب ابنه الأكبر بروني، ألمح إلى أنه لا يرغب حتى في الاستمرار لعام واحد آخر.

في هذه الأثناء، يبذل دونتشيتش قصارى جهده لاستعادة لياقته البدنية، لكن الرقم 77 قد يجد نفسه دون موسم كامل إلى جانب أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

تسأله الصحفية "هل الشائعات حول الاعتزال صحيحة؟ ما الذي سيحدث بعد ذلك؟"، وينتهي الفيديو بالضبط عند اللحظة التي يوشك فيها ليبرون على الرد، إلا أن "الملك" ينشر لاحقًا رده كتابيًا عبر منشور على منصة إكس.

وكتب النجم البالغ من العمر 40 عامًا "كنت أطرح على نفسي السؤال نفسه ..."، وأرفقها بإيموجي التفكير، وهو الذي صرّح بعد الإقصاء أمام مينيسوتا أنه بحاجة للحديث مع عائلته حول مستقبله.

ويمتلك ليبرون خيار تجديد عقده لموسم آخر مقابل 52.6 مليون دولار، ولا يزال أمامه حتى نهاية هذا الشهر ليقرر ما إذا كان سيفعّل هذا الخيار أم لا.





