صفقة بيع لوس أنجلوس ليكرز الأغلى في التاريخ

أكبر عملية بيع على الإطلاق لنادي رياضي في التاريخ

أعلنت "عائلة باس"، التي تملك حصة الأغلبية في نادي لوس أنجلوس ليكرز الأميركي، عن بيع حصتها إلى مارك والتر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "تي دبليو جي غلوبال".

وفيما لم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، أكدت تقارير أنها الطرفين قدّرا قيمة لوس أنجلوس ليكرز، بطل الدوري الأمريكي للمحترفين 17 مرة، بـ10 مليارات دولار، ما يجعلها أكبر عملية بيع على الإطلاق لنادي رياضي في التاريخ.

وكان الراحل جيري باس اشترى ليكرز في العام 1979 وقاده الى خمس القاب خلال عصر "الشو تايم" الأيقوني في الثمانينيات، ويتوقع أن تُنجز الصفقة كلياً في الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري، بما في ذلك الحصول على موافقة الرابطة الأميركية لكرة السلة.

ويمتلك والتر حصصا في عدد من الأندية الرياضية الكبيرة، بما فيها لوس أنجلوس دودجرز المنافس في دوري البيسبول الأمريكي ولوس أنجلوس سباركس في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات.







