هل قرر "الملك" البقاء للموسم 23 في المنافسة؟

ربما يكون ليكرز قد أنهى صفقته الأولى

يسعى لوس أنجلوس ليكرز إلى الحفاظ على صدارته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعمل خلف الكواليس لحسم صفقة اللاعب الرئيسي، قبل انطلاق مسودة الدوري الأميركي للمحترفين (NBA) للموسم المقبل.

ومع استمرار تشكيل قوائم اللاعبين ودراسة الصفقات، ربما يكون ليكرز قد أنهى صفقته الأولى، حيث ذّكر أن الملك ليبرون جيمس قرر الاستمرار لموسم واحد، سيكون الثالث والعشرين في الدوري.

في سن الأربعين، يواصل جيمس تحدي العمر، فمع الحديث عن احتمال اعتزاله، لم يتراجع مستوى ليبرون جيمس، وسوف يعني بقائه أنه سيصبح اللاعب الوحيد في الدوري الأميركي للمحترفين الذي يصل إلى 23 موسماً، متجاوزا فينس كارتر، وسوف يُبنى الفريق في الموسم المقبل حوله وزميله لوكا دونسيتش.







