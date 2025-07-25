أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز

يبدو ليكرز جادّاً للغاية بشأن نجمه

يبدو ليكرز جادّاً للغاية بشأن نجمه ، بعد تسريبات أفادت بأن النادي لن يعتمد على ليبرون جيمس فيما بعد الموسم المقبل.

وكدليل على ذلك، ينوي لوس أنجلوس تجديد عقد لاعب ريال مدريد السابق لمدة أربع سنوات مقابل 229 مليون ، وفقا لوسائل الإعلام السلوفينية.

ويسعى ليكرز لإشعار دونسيتش بأنه في منزله من خلال الثبات وطول مدة ، حيث أن مالك ليكرز الجديد، الملياردير مارك ، هو "فلورنتينو بيريث" الفريد للنجم السلوفيني في الدوري الاميركي للمحترفين.

ومع ذلك، فإن "فلورنتينو الدوري الاميركي للمحترفين" هو مات إيشبيا، مالك فينيكس صنز، الذي مر بوقت عصيب مع الثلاثي ديفين بوكر وكيفن دورانت وبرادلي بيل، حيث كان الأول بينهم هو الوحيد المتبقي في الفريق.

لا يمكن لليكرز جعل الصفقة رسمية حتى 2 آب - أغسطس، حيث أنه التاريخ الذي يكون فيه النجم البالغ من العمر 26 عاماً مؤهلاً لتمديد عقد ينتهي في العام 2026، مع استحقاق 46 مليون دولار في الموسم المقبل، يرافقه خيار للتمديد حتى عام 2027 مقابل 49 مليون دولار.

دونسيتش، الذي يركز الآن على الاستعدادات لبطولة لكرة السلة مع سلوفينيا، أضاع فرصة كسب المزيد من المال مع تجديد عقده لو بقي مع ، حيث كان مؤهلاً لتمديد لمدة خمس سنوات بقيمة 345 مليون دولار.

ضم ليكرز كل من جيك لارافيا ودياندري أيتون وماركوس سمارت حتى الآن هذا الصيف، ليكونوا الى جانب دونسيتش، الذي بات نجم الفريق الاول بعدما ظهر من نيّة ليبرون جيمس عدم الاستمرار بعد الموسم المقبل.











