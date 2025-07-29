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بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم

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بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم
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كرة السلة

2025-07-29 | 01:07
بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم

بيع أول حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية

شهد أحد المزادات العلنية في الولايات المتحدة حدثا لافتا، تمثل في بيع أول حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت، مقابل مبلغ ضخم وصل إلى نحو 240 ألف دولار
الحذاء، الذي يحمل توقيع أسطورة كرة السلة، ينتمي إلى مجموعة "Adidas EQT Top 10" وقد انتعله النجم الراحل خلال أول مباراة رسمية له في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتاريخ 28 كانون الثاني - يناير 1997، عندما شارك أساسيّا في فوز لوس أنجلوس ليكرز على دالاس مافريكس (102-82).
وقد نظم دار المزادات الأميركي "SCP Auctions" هذا الحدث فجر الأحد، مستقطبا عشاق كرة السلة وجامعي المقتنيات الرياضية النادرة من حول العالم، خاصّة أنّ الحذاء يمثل لحظة فارقة في بداية المسيرة الاحترافية لأحد أبرز نجوم اللعبة.
كوبي براينت، الذي توفي في حادث تحطم مروحية مأساوي في كانون الثاني - يناير 2020 عن 41 عاما، إلى جانب ابنته جيانا وسبعة آخرين، لا يزال يحتفظ بعدد من الأرقام القياسية، أبرزها كونه أصغر لاعب شارك كأساسي في مباراة NBA بعمر 18 عاما و158 يوما.
ويحتل كوبي المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في تاريخ الدوري، برصيد 33,643 نقطة، خلف كل من كارل مالون، كريم عبد الجبار، والمتصدر ليبرون جيمس.
ويأتي بيع هذا الحذاء كتأكيد على الإرث الكبير الذي تركه براينت في الملاعب وقلوب الجماهير، حيث لا تزال مقتنياته تمثّل قيمة رمزية ومادية هائلة في ذاكرة الرياضة العالمية.



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