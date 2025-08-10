كأس آسيا لكرة السلة: خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية

أداء دفاعي غير مفهوم وأداء هجومي فردي وغير منظم

بالتأكيد، ليس هذا هو منتخب الذي نعرفه، لا هوية ولا شكل جماعي، نجوم ضائعون، أداء دفاعي غير مفهوم وأداء هجومي فردي وغير منظم، ولاعب أجنبي لم يحضر على الأرجح إلى (!!!).

هكذا خسر منتخب لبنان مباراته الثالثة في المجموعة الأولى من كأس لكرة السلة الجارية في المملكة السعودية، وجاءت أمام منتخب كوريا الجنوبية (84-97).

بالأرقام، خسر منتخب لبنان الربع الأول (17-26)، وخسر الثاني ((19-26)، ثم خسر الربع الثالث (20-22)، وفاز في الرابع (30-23)، والنتيجة النهائية (84-97).

وبالأرقام أيضاً، تألق كي سانغ يو (7)، نجم منتخب كوريا، مسجلا 8 من 11 تسديدة ثلاثية، و2 من 4 من تسديدة النقطتين، بإجمالي 28 نقطة، كما تألق هيون جونغ لي (1)، مسجلاً 28 نقطة بينها 7 من 12 ثلاثيات، وسجل الكوريون 22 من أصل 38 تسديدة من خارج دائرة النقاط الثلاث، وهو رقم كبير للغاية.

في المقابل، كان الأميركي – اللبناني ديدريك لاوسون عبئاً، فسجل 7 نقاط فقط و5 متابعات دفاعية وهجومية، فيما كان مر الدين (15 نقطة) وعلي حيدر (14 نقطة) وسيرجيو الدرويش (13) الأفضل لبنانياً.







