كأس آسيا لكرة السلة: خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية

كأس آسيا لكرة السلة: خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية
كرة السلة

2025-08-10 | 12:40
كأس آسيا لكرة السلة: خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية

أداء دفاعي غير مفهوم وأداء هجومي فردي وغير منظم

بالتأكيد، ليس هذا هو منتخب لبنان الذي نعرفه، لا هوية ولا شكل جماعي، نجوم ضائعون، أداء دفاعي غير مفهوم وأداء هجومي فردي وغير منظم، ولاعب أجنبي لم يحضر على الأرجح إلى الميدان (!!!).
هكذا خسر منتخب لبنان مباراته الثالثة في المجموعة الأولى من كأس آسيا لكرة السلة الجارية في المملكة العربية السعودية، وجاءت أمام منتخب كوريا الجنوبية (84-97).
بالأرقام، خسر منتخب لبنان الربع الأول (17-26)، وخسر الثاني ((19-26)، ثم خسر الربع الثالث (20-22)، وفاز في الرابع (30-23)، والنتيجة النهائية (84-97).
وبالأرقام أيضاً، تألق كي سانغ يو (7)، نجم منتخب كوريا، مسجلا 8 من 11 تسديدة ثلاثية، و2 من 4 من تسديدة النقطتين، بإجمالي 28 نقطة، كما تألق هيون جونغ لي (1)، مسجلاً 28 نقطة بينها 7 من 12 ثلاثيات، وسجل الكوريون 22 من أصل 38 تسديدة من خارج دائرة النقاط الثلاث، وهو رقم كبير للغاية.
في المقابل، كان الأميركي – اللبناني ديدريك لاوسون عبئاً، فسجل 7 نقاط فقط و5 متابعات دفاعية وهجومية، فيما كان مر جمال الدين (15 نقطة) وعلي حيدر (14 نقطة) وسيرجيو الدرويش (13) الأفضل لبنانياً.



كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يخسر أمام أستراليا
2025-08-08

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يخسر أمام أستراليا

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يفوز على قطر (84-80)
2025-08-06

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يفوز على قطر (84-80)

كأس آسيا للسيدات: لبنان يخسر أمام اليابان بصعوبة
2025-07-13

كأس آسيا للسيدات: لبنان يخسر أمام اليابان بصعوبة

فيديو - اسبانيا الى نهائي أوروبا لكرة السلة
2025-06-28

فيديو - اسبانيا الى نهائي أوروبا لكرة السلة

رياضة

كرة السلة

منتخب لبنان

منتخب كوريا الجنوبية

كأس آسيا لكرة السلة

