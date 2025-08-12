عاجل
مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يعود، يهزم اليابان ويتأهل الى ربع النهائي

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يعود، يهزم اليابان ويتأهل الى ربع النهائي
كرة السلة

2025-08-12 | 13:45
كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يعود، يهزم اليابان ويتأهل الى ربع النهائي

نجح منتخب لبنان في امتحان التأهل الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا

نجح منتخب لبنان في امتحان التأهل الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا في كرة السلة الجارية في مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية، بتغلبه في آخر مباريات الملحق على منتخب اليابان (97-73)، وهو السادس له في تاريخ مواجهاتهما مقابل خسارة وحيدة.
وبعد دور أول سيء، شهد انتصاراً ضيقاً على قطر (84-80) وخسارتين أمام استراليا (80-93) وكوريا الجنوبية (86-97)، قدّم منتخب لبنان الروح العالية والشخصية الأفضل له في المسابقة، فتألق دفاعاً من خلال منظومة "المان تو مان"، وتحسّن هجومياً فردياً، واقترب الى حدّ ما من التناغم الجماعي.
وعلى عكس المباريات السابقة، كان الأميركي - اللبناني ديدريك لاوسون لامعاً هذه المرة، فسجل 24نقطة و9 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وتألق كل من كريم زينون (19 نقطة) ويوسف خياط (14 نقطة) وسيرجيو الدرويش (12) وأمير سعود (12) و15 تمريرة حاسمة وخمس نقاط لعلي منصور.
وتفوق منتخب لبنان أمام جمهوره الرائع الكبير في الربع الأول (23-19) وفي الثاني (30-22) وفي الثالث (28-23) وفي الرابع (16-9)  حاسماً المباراة (97-73)، علماً أن الفرق وصل في بعض الأوقات الى 25 نقطة.
وينطلق يوم غد الأربعاء الدور ربع النهائي، فتلعب استراليا مع الفيليبين، وإيران مع الصين تايبه، فيما تلعب الخميس الصين مع كوريا الجنوبية، وختاماً نيوزيلندا مع لبنان، الذي بقي الممثل الوحيد للعرب، بعد خروج السعودية والأردن بالأمس، وقبلهما قطر وسوريا والعراق.




