فيديو - ستيفن كيري مذهل في الغولف أيضاً

ستيفن كري لديه موهبة تسجيل الكرات بدقة عالية في جميع الرياضات 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/xGA8BEVvDI — السلة بالعربي (@NBA4ARAB) August 27, 2025

لطالما ترك ستيفن كيري، نجم ستايت ، جمهور كرة السلة الأميركي والعالمي، مذهولاً من رمياته والكرات التي يسجلها من كل الزوايا المفتوحة والمقفلة.ولعب كيري، بطل الدوري الأميركي أربع مرات، 70 مباراة في موسم 2024-2025، فبلغ معدله 24.5 نقطة و4.4 متابعة و6 تمريرات حاسمة، فيما لعب بالمجمل 1026 مباراة، بلغت معدلاته فيها 24.7 نقطة و4.7 متابعة و6.4 تمريرة حاسمة.بالأمس، رصدت الكاميرا نجم كرة السلة وهو يلعب ، وببراعة مذهلة لا تقل عن موهبته في كرة السلة، وما عليكم الا مشاهدة الفيديو للتأكد من ذلك.