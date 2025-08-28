الأخبار
فيديو - ستيفن كيري مذهل في الغولف أيضاً

فيديو - ستيفن كيري مذهل في الغولف أيضاً
كرة السلة

2025-08-28 | 04:39
فيديو - ستيفن كيري مذهل في الغولف أيضاً

لطالما ترك نجم غولدن ستايت جمهور كرة السلة مذهولاً من رمياته

لطالما ترك ستيفن كيري، نجم غولدن ستايت ووريورز، جمهور كرة السلة الأميركي والعالمي، مذهولاً من رمياته والكرات التي يسجلها من كل الزوايا المفتوحة والمقفلة.
ولعب كيري، بطل الدوري الأميركي أربع مرات، 70 مباراة في موسم 2024-2025، فبلغ معدله 24.5 نقطة و4.4 متابعة و6 تمريرات حاسمة، فيما لعب بالمجمل 1026 مباراة، بلغت معدلاته فيها 24.7 نقطة و4.7 متابعة و6.4 تمريرة حاسمة.
بالأمس، رصدت الكاميرا نجم كرة السلة وهو يلعب الغولف، وببراعة مذهلة لا تقل عن موهبته في كرة السلة، وما عليكم الا مشاهدة الفيديو للتأكد من ذلك.





مقالات ذات صلة

فيديو - هدف مذهل لسون لا ينقذ فريقه من التعادل
2025-08-24

فيديو - هدف مذهل لسون لا ينقذ فريقه من التعادل

فيديو – هدفٌ مذهل من منتصف الميدان
2025-08-15

فيديو – هدفٌ مذهل من منتصف الميدان

فيديو - هدف مذهل للزمالك من منتصف الميدان
2025-08-09

فيديو - هدف مذهل للزمالك من منتصف الميدان

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش
2025-08-02

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش

رياضة

كرة السلة

ستيفن كيري

غولدن ستايت ووريورز

لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي

اقرأ ايضا في كرة السلة

لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي
2025-08-24

لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي

تصرف عدد من لاعبي منتخب الكراسي المتحركة بطريقة أثارت جدلا واسعا

2025-08-24

لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي

تصرف عدد من لاعبي منتخب الكراسي المتحركة بطريقة أثارت جدلا واسعا

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

بعدما تحوّل من ملاعب كرة السلة إلى المستطيل الأخضر

2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

بعدما تحوّل من ملاعب كرة السلة إلى المستطيل الأخضر

فيديو - أفضل لاعب في أوروبا موهبة صربية في برشلونة
2025-08-20

فيديو - أفضل لاعب في أوروبا موهبة صربية في برشلونة

يُعتبر أحد أبرز المشاريع الأوروبية في جيله

2025-08-20

فيديو - أفضل لاعب في أوروبا موهبة صربية في برشلونة

يُعتبر أحد أبرز المشاريع الأوروبية في جيله

لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي
2025-08-24
لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23
فيديو - أفضل لاعب في أوروبا موهبة صربية في برشلونة
2025-08-20
كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يعود، يهزم اليابان ويتأهل الى ربع النهائي
2025-08-12

