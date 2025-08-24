الأخبار
لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي

لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي
كرة السلة

2025-08-24 | 01:21
لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي

تصرف عدد من لاعبي منتخب الكراسي المتحركة بطريقة أثارت جدلا واسعا

تصرف عدد من لاعبي منتخب بريطانيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة بطريقة أثارت جدلا واسعا، حين أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي، قبل مباراتهم ضد منتخب الكيان، يوم السبت الماضي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم المقامة في مدينة كولونيا الألمانية.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية انه مع بدء نشيد "هاتيكفا"، قام بعض لاعبي الفريق البريطاني بإدارة كراسيهم بعكس المنصة الرسمية وأعلام الدول، وهو ما لم يفعله الطاقم الفني، ما يدل على أن التصرف كان فرديا من جانب اللاعبين.
واعتبر الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة ما حصل "تصرفا غير محترم ومسيئا للغاية"، وذكر أنه "لا يجوز استخدام البطولات الرياضية الدولية كمنصات للتعبير عن مواقف سياسية"، فيما انقسمت ردود الفعل بين الإشادة باللاعبين البريطانيين الشجعان، والانتقاد للتسييس غير المقبول للرياضة.



مقالات ذات صلة

فيديو - لاعب يرمي سيدة بكرسي في المسبح
2025-06-26

فيديو - لاعب يرمي سيدة بكرسي في المسبح

كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)
2025-05-26

كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)

الخارجية السعودية: نشيد بجهود الجيش اللبناني لبسط سيادة الحكومة على كافة أراضي البلاد
2025-08-09

الخارجية السعودية: نشيد بجهود الجيش اللبناني لبسط سيادة الحكومة على كافة أراضي البلاد

رياضة

كرة السلة

هاتيكفا

منتخب بريطانيا لكرة السلة

