لاعبو بريطانيا على الكراسي المتحركة أداروا ظهرهم للنشيد الإسرائيلي

تصرف عدد من لاعبي منتخب الكراسي المتحركة بطريقة أثارت جدلا واسعا

تصرف عدد من لاعبي منتخب لكرة السلة على الكراسي المتحركة بطريقة أثارت جدلا واسعا، حين أداروا ظهرهم للنشيد ، قبل مباراتهم ضد منتخب الكيان، يوم السبت الماضي، في إطار من دور لكأس الأمم المقامة في مدينة كولونيا .

وذكرت صحيفة التلغراف انه مع بدء نشيد "هاتيكفا"، قام بعض لاعبي الفريق بإدارة كراسيهم بعكس المنصة الرسمية وأعلام الدول، وهو ما لم يفعله الطاقم الفني، ما يدل على أن التصرف كان فرديا من جانب اللاعبين.

واعتبر الإسرائيلي لكرة السلة ما حصل "تصرفا غير محترم ومسيئا للغاية"، وذكر أنه "لا يجوز استخدام البطولات الرياضية الدولية كمنصات للتعبير عن مواقف سياسية"، فيما انقسمت ردود الفعل بين الإشادة باللاعبين الشجعان، والانتقاد للتسييس غير المقبول للرياضة.







