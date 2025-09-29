مباشر - بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة تنطلق بمشاركة الرياضي والشانفيل

تنطلق عصر في الإماراتية أبو ظبي

أبو ظبي - تنطلق عصر في الإماراتية أبو ظبي، في صالة الألعاب الجماعية التابعة لنادي ، منافسات النسخة الثانية من بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة 2025، وتستمر حتى الخامس من تشرين الأول – أكتوبر المقبل، وستكون منقولة مباشرة على شاشة الجديد.

وتقام البطولة برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، وإشراف الإماراتي لكرة السلة، وينظمها نادي بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

ويشارك في البطولة نخبة من الأندية المحلية والإقليمية والعالمية، يتقدمها الرياضي بطل والشانفيل، وأندية الوحدة والظفرة والشارقة بطل الدوري (الإمارات)، تي ان تي وصيف بطل المحترفين (الفلبين)، أستانا بطل الدوري (كازخستان) والقرين (الكويت).

وتُعد البطولة محطة مهمة للأندية المشاركة لإطلاق تحضيراتها الجدية للموسم الجديد، سواء على صعيد المنافسات المحلية أو الاستحقاقات الإقليمية المؤهلة إلى البطولات القارية، بما يتيح لها فرصة مثالية للاحتكاك مع مدارس كروية متنوعة ولاعبين محترفين.

وتم تقسيم الأندية الثمانية إلى مجموعتين، ضمت الأولى كل من الرياضي وتي أن تي الفلبيني والشارقة والظفرة الاماراتيين، وضمت الثانية الوحدة الاماراتي واستانا الكازاخي والشانفيل والقرين .

وتؤكد هذه الاستضافة مرة مكانة أبو ظبي كوجهة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، بفضل الدعم الكبير من مجلس أبو ظبي الرياضي والبنية التحتية المتطورة التي تعزز قدرتها على استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

وفيما يلي برنامج مباريات الدور الأول من البطولة (بتوقيت بيروت):

الاثنين:

القرين × استانا (س 1.30).

الوحدة × الشانفيل (س 3.30 - مباشر).

الرياضي × الظفرة (س 17.45 - مباشر).

تي أن تي × الشارقة (س 20.00).



الثلاثاء:

الشانفيل × القرين (س 17.45 - مباشر).

الظفرة × تي أن تي (س20.00).



الأربعاء:

القرين × الوحدة (س 13.30).

الشارقة × الظفرة (س 15.30).

الشانفيل × استانا (س 17.45 - مباشر).

الرياضي × تي أن تي (س 20.30 - مباشر).



الخميس:

أستانا × الوحدة (س 15.00).

الشارقة × الرياضي (س 17.45 - مباشر).







