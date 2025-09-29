الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مباشر - بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة تنطلق بمشاركة الرياضي والشانفيل

كرة السلة

2025-09-29 | 00:50
مباشر - بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة تنطلق بمشاركة الرياضي والشانفيل

تنطلق عصر اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

أبو ظبي - تنطلق عصر اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في صالة الألعاب الجماعية التابعة لنادي الجزيرة، منافسات النسخة الثانية من بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة 2025، وتستمر حتى الخامس من تشرين الأول – أكتوبر المقبل، وستكون منقولة مباشرة على شاشة الجديد.
وتقام البطولة برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وينظمها نادي الوحدة بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس.
ويشارك في البطولة نخبة من الأندية المحلية والإقليمية والعالمية، يتقدمها الرياضي بطل لبنان والشانفيل، وأندية الوحدة والظفرة والشارقة بطل الدوري (الإمارات)، تي ان تي وصيف بطل دوري المحترفين (الفلبين)، أستانا بطل الدوري (كازخستان) والقرين (الكويت).
وتُعد البطولة محطة مهمة للأندية المشاركة لإطلاق تحضيراتها الجدية للموسم الجديد، سواء على صعيد المنافسات المحلية أو الاستحقاقات الإقليمية المؤهلة إلى البطولات القارية، بما يتيح لها فرصة مثالية للاحتكاك مع مدارس كروية متنوعة ولاعبين محترفين.
وتم تقسيم الأندية الثمانية إلى مجموعتين، ضمت الأولى كل من الرياضي بيروت وتي أن تي الفلبيني والشارقة والظفرة الاماراتيين، وضمت الثانية الوحدة الاماراتي واستانا الكازاخي والشانفيل والقرين الكويتي.
وتؤكد هذه الاستضافة مرة جديدة مكانة أبو ظبي كوجهة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، بفضل الدعم الكبير من مجلس أبو ظبي الرياضي والبنية التحتية المتطورة التي تعزز قدرتها على استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.
وفيما يلي برنامج مباريات الدور الأول من البطولة (بتوقيت بيروت):
الاثنين:
القرين × استانا (س 1.30).
الوحدة × الشانفيل (س 3.30 - مباشر).
الرياضي × الظفرة (س 17.45 - مباشر).
تي أن تي × الشارقة (س 20.00).

الثلاثاء:
الشانفيل × القرين (س 17.45 - مباشر). 
الظفرة × تي أن تي (س20.00).

الأربعاء:
القرين × الوحدة (س 13.30).
الشارقة × الظفرة (س 15.30). 
الشانفيل × استانا (س 17.45 - مباشر). 
الرياضي × تي أن تي (س 20.30 - مباشر).

الخميس:
أستانا × الوحدة (س 15.00).
الشارقة × الرياضي (س 17.45 - مباشر).



مقالات ذات صلة

كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان
2025-08-14

كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يعود، يهزم اليابان ويتأهل الى ربع النهائي
2025-08-12

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يعود، يهزم اليابان ويتأهل الى ربع النهائي

كأس آسيا لكرة السلة: خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية
2025-08-10

كأس آسيا لكرة السلة: خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يخسر أمام أستراليا
2025-08-08

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يخسر أمام أستراليا

مباشر - بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة تنطلق بمشاركة الرياضي والشانفيل

رياضة

كرة السلة

بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

الرياضي

الشانفيل

سكوتي بيبن في ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة السلة

سكوتي بيبن في ريال مدريد
2025-09-27

سكوتي بيبن في ريال مدريد

يواصل النجم السابق في دوري كرة السلة الأميركية زيارة العاصمة الاسبانية

2025-09-27

سكوتي بيبن في ريال مدريد

يواصل النجم السابق في دوري كرة السلة الأميركية زيارة العاصمة الاسبانية

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً
2025-09-18

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً

خلال استقبال الرئيس عون للمنتخب يتقدمه رئيس الاتحاد السيد هاشم حيدر

2025-09-18

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً

خلال استقبال الرئيس عون للمنتخب يتقدمه رئيس الاتحاد السيد هاشم حيدر

أندية الكيان تعاني .. العالم أغلق أبوابه بوجهها رفضاً لـ"الإبادة"
2025-09-14

أندية الكيان تعاني .. العالم أغلق أبوابه بوجهها رفضاً لـ"الإبادة"

لم تمنع الجرائم التي تُرتكب في غزة الأندية الإسرائيلية من مواصلة مشاركتها في البطولات الأوروبية

2025-09-14

أندية الكيان تعاني .. العالم أغلق أبوابه بوجهها رفضاً لـ"الإبادة"

لم تمنع الجرائم التي تُرتكب في غزة الأندية الإسرائيلية من مواصلة مشاركتها في البطولات الأوروبية

سكوتي بيبن في ريال مدريد
2025-09-27
فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً
2025-09-18
أندية الكيان تعاني .. العالم أغلق أبوابه بوجهها رفضاً لـ"الإبادة"
2025-09-14
فيديو - ستيفن كيري مذهل في الغولف أيضاً
2025-08-28

