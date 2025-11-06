فيديو - طرد لاعب اعتدى على مشجع شتمه

😱 Macaristan’da Zalakeramia takımından Jericole Hellems, kendisine sözlü olarak tepki gösteren taraftara yumruk atınca sözleşmesi feshedildi. pic.twitter.com/11SeawogDw — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) November 4, 2025

عقب خسارة فريقه زالاكيراميا أمام كابوشفار (83-90)، ضمن الدوري الهنغاري، تعرّض اللاعب الأميركي هيلمس (26 عاماً - 2.01 سنتم) الى هتافات مسيئة من قبل أحد المشجعين الغاضبين، فردّ بالاعتداء عليه لكماً، ما اضطر أمن الملعب الى التدخل.وقامت الهنغاري مباشرة بطرد اللاعب الأميركي، الذي جرى التعاقد معه في صيف العام الحالي، وقال في بيان "للأسف، بعد المباراة لفريقنا، ارتكب أحد لاعبينا سلوكا غير خطيرا بالاعتداء على أحد المشجعين، وهو لم يعد جزءا من الفريق، حيث أنهينا عقده".وأضاف "لا يريد نادينا تجاهل الأسباب التي أدت إلى الاعتداء، فهناك آخرون مسؤولون أيضا، وبناء على التسجيلات المتاحة، تم فتح تحقيق شامل فيما حدث".