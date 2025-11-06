الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - طرد لاعب اعتدى على مشجع شتمه

فيديو - طرد لاعب اعتدى على مشجع شتمه
كرة السلة

2025-11-06 | 01:22
فيديو - طرد لاعب اعتدى على مشجع شتمه

تعرّض اللاعب الى هتافات مسيئة من قبل أحد المشجعين الغاضبين

عقب خسارة فريقه زالاكيراميا أمام كابوشفار (83-90)، ضمن الدوري الهنغاري، تعرّض اللاعب الأميركي جيريكو هيلمس (26 عاماً - 2.01 سنتم) الى هتافات مسيئة من قبل أحد المشجعين الغاضبين، فردّ بالاعتداء عليه لكماً، ما اضطر أمن الملعب الى التدخل.
وقامت إدارة النادي الهنغاري مباشرة بطرد اللاعب الأميركي، الذي جرى التعاقد معه في صيف العام الحالي، وقال في بيان "للأسف، بعد المباراة الأخيرة لفريقنا، ارتكب أحد لاعبينا سلوكا غير رياضي خطيرا بالاعتداء على أحد المشجعين، وهو لم يعد جزءا من الفريق، حيث أنهينا عقده".
وأضاف "لا يريد نادينا تجاهل الأسباب التي أدت إلى الاعتداء، فهناك آخرون مسؤولون أيضا، وبناء على التسجيلات المتاحة، تم فتح تحقيق شامل فيما حدث".



