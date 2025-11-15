أزمة غير مسبوقة: الاتحاد البريطاني إلى التصفية الطوعية

بعد اكتشاف عجز مالي "كبير وغير متوقَّع"

أعلن لكرة السلة عن التوجّه إلى التصفية الطوعية وإيقاف أنشطته التجارية، بعد اكتشاف عجز مالي "كبير وغير متوقَّع" جعله غير على الوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أنّ الانخفاض المفاجئ في الإيرادات، إلى جانب نفقات غير محسوبة، أدّى إلى هذه الخطوة القاسية، وأنه بدأ العمل مع شركة متخصّصة في الإعسار المالي للإشراف على إجراءات التصفية.

ورغم خطورة الوضع، شدّد أنّ الأولويّة الآن هي حماية منتخبات العظمى لكرة السلة وضمان استمرار مشاركتها في الاستحقاقات الدولّية المقبلة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة والجهات الحكومية والرياضية في المتحدة.

من جانبها، أكّدت اتحادات إنجلترا واسكتلندا وويلز التزامها بالعمل تحت إطار جديد يضمن بقاء المنتخب البريطاني على الساحة الدولية، في حين أشارت هيئة "يو كيه سبورت" إلى أن استثماراتها في برنامج كرة السلة 3×3 لن تتأثّر بهذه التطوّرات في المرحلة الحالية.





