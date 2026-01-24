الأخبار
فرق الانقاذ في طرابلس تمكنت من الوصول الى فتى ( 14 عاما) ويتم تزويده بالاوكسيجين والاسعافات الاولية في مكان وجوده تحت انقاض المبنى المنهار

فرق الانقاذ في طرابلس تمكنت من الوصول الى فتى ( 14 عاما) ويتم تزويده بالاوكسيجين والاسعافات الاولية في مكان وجوده تحت انقاض المبنى المنهار
كرة السلة

2026-01-24 | 16:01
فرق الانقاذ في طرابلس تمكنت من الوصول الى فتى ( 14 عاما) ويتم تزويده بالاوكسيجين والاسعافات الاولية في مكان وجوده تحت انقاض المبنى المنهار

مقالات ذات صلة

مراسل الجديد: انتشال جثة الأب من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
12:01

مراسل الجديد: انتشال جثة الأب من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس

مراسل الجديد: انتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
11:49

مراسل الجديد: انتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس

مراسل الجديد: وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى موقع المبنى المنهار في القبة - طرابلس
07:23

مراسل الجديد: وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى موقع المبنى المنهار في القبة - طرابلس

فرق الانقاذ في طرابلس تمكنت من الوصول الى فتى ( 14 عاما) ويتم تزويده بالاوكسيجين والاسعافات الاولية في مكان وجوده تحت انقاض المبنى المنهار

ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم

ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم
00:49
فضيحة تلاعب تهزّ كرة السلة الجامعية الاميركية
2026-01-16
ترامب: يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام في غزة وسيتم الإعلان عن أعضائه قريبا
2026-01-15
مباراة ريال مدريد وضيفه الصهيوني خلف أبواب مغلقة
2026-01-06

