ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم

عقد جديد لمدة 3 سنوات مع

وقّعت ترينيتي رودمان، ابنة أسطورة كرة السلة الأميركية (NBA) دينيس رودمان، عقدًا جديدا لمدة 3 سنوات مع ، وبقيمة تتجاوز 2 مليون سنويا مع الحوافز.

وجعل ذلك من ترينيتي الأعلى أجرًا في تاريخ السيدات الأميركي (NWSL)، وتصفه عدة وسائل إعلامية كبرى بأنه قد يجعلها الأعلى أجرًا في النسائية عالميًا.

وبحسب التفاصيل المنشورة، يمتد حتى 2028، وقد جاء بعد تعقيدات مرتبطة بسقف الرواتب، ما دفع الدوري لاستحداث تفعيل قاعدة (High Impact Player) التي تسمح بتجاوز السقف للاحتفاظ بالنجوم ذوي التأثير التسويقي والفني.







