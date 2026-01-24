ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم

وقّعت ترينيتي رودمان، ابنة أسطورة كرة السلة الأميركية (NBA) دينيس رودمان، عقدًا جديدا لمدة 3 سنوات مع واشنطن سبيريت
، وبقيمة تتجاوز 2 مليون دولار
سنويا مع الحوافز.
وجعل ذلك من ترينيتي الأعلى أجرًا في تاريخ دوري
السيدات الأميركي (NWSL)، وتصفه عدة وسائل إعلامية كبرى بأنه قد يجعلها الأعلى أجرًا في كرة القدم
النسائية عالميًا.
وبحسب التفاصيل المنشورة، يمتد العقد
حتى 2028، وقد جاء بعد تعقيدات مرتبطة بسقف الرواتب، ما دفع الدوري لاستحداث تفعيل قاعدة (High Impact Player) التي تسمح بتجاوز السقف للاحتفاظ بالنجوم ذوي التأثير التسويقي والفني.