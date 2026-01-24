الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم

ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم
كرة القدم

2026-01-24 | 00:49
ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم

عقد جديد لمدة 3 سنوات مع واشنطن سبيريت

وقّعت ترينيتي رودمان، ابنة أسطورة كرة السلة الأميركية (NBA) دينيس رودمان، عقدًا جديدا لمدة 3 سنوات مع واشنطن سبيريت، وبقيمة تتجاوز 2 مليون دولار سنويا مع الحوافز.
وجعل ذلك من ترينيتي الأعلى أجرًا في تاريخ دوري السيدات الأميركي (NWSL)، وتصفه عدة وسائل إعلامية كبرى بأنه قد يجعلها الأعلى أجرًا في كرة القدم النسائية عالميًا.
وبحسب التفاصيل المنشورة، يمتد العقد حتى 2028، وقد جاء بعد تعقيدات مرتبطة بسقف الرواتب، ما دفع الدوري لاستحداث تفعيل قاعدة (High Impact Player) التي تسمح بتجاوز السقف للاحتفاظ بالنجوم ذوي التأثير التسويقي والفني.



مقالات ذات صلة

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم
2026-01-04

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم

فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية
2025-12-11

فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
2025-12-11

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

فضيحة أموال تهزّ كرة القدم الأرجنتينية
2025-12-10

فضيحة أموال تهزّ كرة القدم الأرجنتينية

ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم

رياضة

كرة القدم

كرة السلة

ترينيتي رودمان

دينيس رودمان

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق

اقرأ ايضا في كرة القدم

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق
00:48

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقًا

00:48

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقًا

فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"
00:45

فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"

انتخابات النادي المقررة يوم 15 آذار - مارس ستكون استفتاءً

00:45

فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"

انتخابات النادي المقررة يوم 15 آذار - مارس ستكون استفتاءً

فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر
00:44

فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر

سلّط نادي توتنهام هوتسبير الضوء على جانب إنساني مؤثر

00:44

فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر

سلّط نادي توتنهام هوتسبير الضوء على جانب إنساني مؤثر

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق
00:48
فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"
00:45
فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر
00:44
فيديو - اعتداء صادم على حكمة شابة
00:42

