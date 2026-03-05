عاجل
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
دعوات إيرلندية لمقاطعة مواجهة إسرائيل في تصفيات "يورو باسكت"

دعوات إيرلندية لمقاطعة مواجهة إسرائيل في تصفيات &quot;يورو باسكت&quot;
كرة السلة

2026-03-05 | 00:59
دعوات إيرلندية لمقاطعة مواجهة إسرائيل في تصفيات "يورو باسكت"

تجددت في إيرلندا الدعوات الشعبية لمقاطعة منتخب إسرائيل للسيدات

تجددت في إيرلندا الدعوات الشعبية لمقاطعة منتخب إسرائيل للسيدات في كرة السلة، وذلك تحت شعار احتجاجي حمل عبارة "No Shamrocks for Israeli Basketball".
وتأتي هذه التحركات رفضاً لإقامة المباراة المقررة بين المنتخبين والمدرجة ضمن تصفيات يورو باسكت للسيدات 2027، والمحددة بتاريخ 17 آذار - مارس 2026 في مدينة ريغا بجمهورية لاتفيا، وهو اليوم الذي يتزامن مع احتفالات "يوم القديس باتريك" الوطنية في إيرلندا.
المواجهة لا تزال قائمة في موعدها المذكور حتى اللحظة، وسط جدل متواصل بشأنها داخل الأوساط الرياضية الإيرلندية.
وكان اتحاد كرة السلة الإيرلندي (Basketball Ireland) قد أعرب سابقاً عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، موضحاً أنّه يدرس خياراته القانونية والرياضية، خاصة وأن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة السلة تفرض غرامات مالية باهظة وعقوبات رياضية قاسية في حال الانسحاب.
ورغم الضغوط المتزايدة من جماعات التضامن المؤيدة لفلسطين، أفادت تقارير إعلامية إيرلندية بأن مجلس إدارة الاتحاد قرر المضي قدماً في خوض المباراة لتجنب العقوبات الدولية. 
ويعد هذا الملف امتداداً لتوترات سابقة رافقت مواجهات منتخبات البلدين، لا سيما بعد أحداث مباراة شباط - فبراير 2024 المثيرة للجدل، ما يضع الاتحاد الإيرلندي تحت مجهر الانتقادات الشعبية المطالبة بموقف أخلاقي يتجاوز الحسابات الرياضية.


مقالات ذات صلة

دعوات في أيرلندا لمقاطعة مواجهة إسرائيل في "دوري الأمم"
2026-02-16

دعوات في أيرلندا لمقاطعة مواجهة إسرائيل في "دوري الأمم"

عمدة نيويورك يلغي حظر مقاطعة إسرائيل
2026-01-02

عمدة نيويورك يلغي حظر مقاطعة إسرائيل

اسرائيل تستعد: مواجهة عسكرية مع "حزب الله"!
2025-12-17

اسرائيل تستعد: مواجهة عسكرية مع "حزب الله"!

فيديو - منتخب إسبانيا للسيدات يستهل تصفيات المونديال بثلاثية
2026-03-04

فيديو - منتخب إسبانيا للسيدات يستهل تصفيات المونديال بثلاثية

دعوات إيرلندية لمقاطعة مواجهة إسرائيل في تصفيات "يورو باسكت"

رياضة

كرة السلة

يورو باسكت

Basketball Ireland

Aljadeed
صدمة في كاليفورنيا برحيل موهبة كرة السلة الواعدة

اقرأ ايضا في كرة السلة

صدمة في كاليفورنيا برحيل موهبة كرة السلة الواعدة
2026-03-01

صدمة في كاليفورنيا برحيل موهبة كرة السلة الواعدة

سادت حالة من الحزن في الأوساط الرياضية في مدينة ساكرامنتو

2026-03-01

صدمة في كاليفورنيا برحيل موهبة كرة السلة الواعدة

سادت حالة من الحزن في الأوساط الرياضية في مدينة ساكرامنتو

رحيل "الولد المُلهم" بعد معركة شجاعة مع السرطان
2026-02-25

رحيل "الولد المُلهم" بعد معركة شجاعة مع السرطان

خيّم الحزن على مدينة ليبانون في ولاية تينيسي الأميركيّة

2026-02-25

رحيل "الولد المُلهم" بعد معركة شجاعة مع السرطان

خيّم الحزن على مدينة ليبانون في ولاية تينيسي الأميركيّة

صدمة في كاليفورنيا برحيل موهبة كرة السلة الواعدة
2026-03-01
إعلام إيراني: كلمة لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني بعد قليل
2026-03-01
رحيل "الولد المُلهم" بعد معركة شجاعة مع السرطان
2026-02-25
إطلاق نادي المهندس في نقابة المهندسين برعاية بايراقداريان
2026-02-16

