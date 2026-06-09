فيديو - ليلة الأرقام الخيالية في دوري السلة الأميركي

Stephon Castle was given a common foul for this play on Jalen Brunson.



The MSG crowd was not happy 😅 pic.twitter.com/7pvKzBlLj2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 9, 2026 NOW: CHAOTIC SCENES as Massive ammount of NYPD attempt to disperse crowds of KNICKS fans outside Bryant Park NBA finals Watch party in NYC



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV [email protected] https://t.co/LWFNWko3GR pic.twitter.com/lCXdXT0d4b — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 9, 2026

اتجهت الأنظار إلى ، حيث استضاف نيكس نظيره سان أنطونيو في المباراة الثالثة من نهائي الأميركي للمحترفين، في مواجهة تحوّلت إلى واحدة من أغلى مباريات البطولة من حيث أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع.وأتت المباراة بعد تقدّم نيكس (2-0) في السلسلة النهائية، عقب فوزه في أول مواجهتين خارج أرضه، ما ضاعف الإقبال على أوّل مباراة نهائية يستضيفها الفريق في نيويورك منذ 27 عاماً، وحضرها ، ما تسبب بإزدحام شديد واجراءات امنية قاسية.وشهدت أسعار التذاكر قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية، إذ لامست أرخص المقاعد في بعض المنصّات مستويات قريبة من 10 آلاف ، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى ما بين 4 و5 آلاف دولار تقريبًا مع اقتراب موعد اللقاء.ورغم هذا التراجع، بقيت المواجهة ضمن المستويات الأعلى تكلفة في تاريخ نهائيات السلة الأميركي، في ظل الزخم الجماهيري الكبير حول نيكس، وسعي سبيرز للعودة إلى أجواء السلسلة وتقليص الفارق قبل فوات الأوان.وانتهى اللقاء الى فوز الضيوف (115-111) ونجاحهم في تقليص الفرق في السلسلة النهائية الى (1-2) بانتظار رابع المباريات من سبعة.