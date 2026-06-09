فيديو - ليلة الأرقام الخيالية في دوري السلة الأميركي

عاجل
مراسل الجديد: 9 شهداء و28 جريحاً حتى اللحظة في حصيلة الغارة على المساكن الشعبية في صور وأعمال البحث لا تزال مستمرة
مراسل الجديد: 9 شهداء و28 جريحاً حتى اللحظة في حصيلة الغارة على المساكن الشعبية في صور وأعمال البحث لا تزال مستمرة
الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن
الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن
الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس قوى الأمن: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى
الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس قوى الأمن: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - ليلة الأرقام الخيالية في دوري السلة الأميركي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ليلة الأرقام الخيالية في دوري السلة الأميركي
A-
A+

كرة السلة

2026-06-09 | 01:38
فيديو - ليلة الأرقام الخيالية في دوري السلة الأميركي

واحدة من أغلى مباريات البطولة من حيث أسعار التذاكر

اتجهت الأنظار إلى ماديسون سكوير غاردن، حيث استضاف نيويورك نيكس نظيره سان أنطونيو سبيرز في المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مواجهة تحوّلت إلى واحدة من أغلى مباريات البطولة من حيث أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع.
وأتت المباراة بعد تقدّم نيكس (2-0) في السلسلة النهائية، عقب فوزه في أول مواجهتين خارج أرضه، ما ضاعف الإقبال على أوّل مباراة نهائية يستضيفها الفريق في نيويورك منذ 27 عاماً، وحضرها الرئيس دونالد ترامب، ما تسبب بإزدحام شديد واجراءات امنية قاسية.
وشهدت أسعار التذاكر قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية، إذ لامست أرخص المقاعد في بعض المنصّات مستويات قريبة من 10 آلاف دولار، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى ما بين 4 و5 آلاف دولار تقريبًا مع اقتراب موعد اللقاء.
ورغم هذا التراجع، بقيت المواجهة ضمن المستويات الأعلى تكلفة في تاريخ نهائيات دوري السلة الأميركي، في ظل الزخم الجماهيري الكبير حول نيكس، وسعي سبيرز للعودة إلى أجواء السلسلة وتقليص الفارق قبل فوات الأوان.
وانتهى اللقاء الى فوز الضيوف (115-111) ونجاحهم في تقليص الفرق في السلسلة النهائية الى (1-2) بانتظار رابع المباريات من سبعة.



مقالات ذات صلة

أرقام قياسية تزيّن ليلة برشلونة الأوروبية في دوري الأبطال
2026-03-19

أرقام قياسية تزيّن ليلة برشلونة الأوروبية في دوري الأبطال

فيديو - برشلونة يحطّم الأرقام القياسية في ليلة حسم الكلاسيكو
2026-05-11

فيديو - برشلونة يحطّم الأرقام القياسية في ليلة حسم الكلاسيكو

فيديو - هدف خيالي في دوري الدرجة الثانية التركي
2026-05-10

فيديو - هدف خيالي في دوري الدرجة الثانية التركي

فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية
2026-06-07

فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية

فيديو - ليلة الأرقام الخيالية في دوري السلة الأميركي

رياضة

كرة السلة

نيويورك نيكس

سان أنطونيو سبيرز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القناة 12 الإسرائيلية: تعرض مطار مهر آباد في طهران لهجوم

اقرأ ايضا في كرة السلة

فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية
2026-06-07

فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية

تستعدّ مدينة نيويورك لإجراءات أمنيّة مشدّدة

2026-06-07

فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية

تستعدّ مدينة نيويورك لإجراءات أمنيّة مشدّدة

لاعبة أميركية تفجّر جدلًا لسبب صادم
2026-06-06

لاعبة أميركية تفجّر جدلًا لسبب صادم

استعداداً للاحتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة

2026-06-06

لاعبة أميركية تفجّر جدلًا لسبب صادم

استعداداً للاحتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة

اخترنا لك
القناة 12 الإسرائيلية: تعرض مطار مهر آباد في طهران لهجوم
2026-06-07
فيديو - ترامب يحاصر نهائي كرة السلة الأميركية
2026-06-07
لاعبة أميركية تفجّر جدلًا لسبب صادم
2026-06-06
مجلس النواب الأميركي يدعم قراراً للديمقراطيين يهدف إلى وقف الحرب مع إيران إلى حين حصولها على تفويض من الكونغرس
2026-06-03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026