فيديو - ليلة الأرقام الخيالية في دوري السلة الأميركي

اتجهت الأنظار إلى ماديسون سكوير غاردن
، حيث استضاف نيويورك
نيكس نظيره سان أنطونيو سبيرز
في المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة
الأميركي للمحترفين، في مواجهة تحوّلت إلى واحدة من أغلى مباريات البطولة من حيث أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع.
وأتت المباراة بعد تقدّم نيكس (2-0) في السلسلة النهائية، عقب فوزه في أول مواجهتين خارج أرضه، ما ضاعف الإقبال على أوّل مباراة نهائية يستضيفها الفريق في نيويورك منذ 27 عاماً، وحضرها الرئيس دونالد ترامب
، ما تسبب بإزدحام شديد واجراءات امنية قاسية.
وشهدت أسعار التذاكر قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية، إذ لامست أرخص المقاعد في بعض المنصّات مستويات قريبة من 10 آلاف دولار
، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى ما بين 4 و5 آلاف دولار تقريبًا مع اقتراب موعد اللقاء.
ورغم هذا التراجع، بقيت المواجهة ضمن المستويات الأعلى تكلفة في تاريخ نهائيات دوري
السلة الأميركي، في ظل الزخم الجماهيري الكبير حول نيكس، وسعي سبيرز للعودة إلى أجواء السلسلة وتقليص الفارق قبل فوات الأوان.
وانتهى اللقاء الى فوز الضيوف (115-111) ونجاحهم في تقليص الفرق في السلسلة النهائية الى (1-2) بانتظار رابع المباريات من سبعة.