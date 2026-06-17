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2026
المتحدث باسم وزارة الخارجية: ستتقاضى إيران رسوماً مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز ويتم حالياً صياغة هذه الآلية والترتيبات الخاصة بإدارة المضيق
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كرة السلة
2026-06-17 | 17:44
المتحدث باسم وزارة الخارجية: ستتقاضى إيران رسوماً مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز ويتم حالياً صياغة هذه الآلية والترتيبات الخاصة بإدارة المضيق
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كرة السلة
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