رئاسة الجمهورية: ‏ ترامب أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لاعادة الامن والاستقرار إلى لبنان

العودة الى الأعلى قاليباف: مركز التنسيق الخاص بلبنان يعمل أيضا على بحث أي خلافات بشأن خرق وقف إطلاق النار