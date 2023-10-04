بواتينج يوضح .. ميسي الصامت سألني عن رونالدو

لطالما ناقش المشجعون من هو الأفضل بين ميسي ورونالدو

لطالما ناقش المشجعون من هو الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ويبدو أن الثنائي كانا يهتمان بنفس القدر بتنافسهما، إذ كشف كيفن برينس بواتينج ،أنّ ميسي طرح عليه ذات مرة سؤالاً غريباً حول رونالدو.

وبعد تسع سنوات من المواجهات المباشرة في الدوري الإسباني، غادر رونالدو ريال مدريد لمبادلة إسبانيا بإيطاليا عبر الانتقال إلى يوفنتوس في العام 2018، ويبدو أن ميسي كان حريصاً على معرفة مدى صعوبة تأقلم النجم البرتغالي في محيطه الجديد.

وقال بواتينج، الذي لعب مع ميسي في برشلونة، لقناة "فايف" على يوتيوب إن الفائز بكأس العالم سأله عن مدى صعوبة الدوري الإيطالي.

وفي حديثه كشف أنّ ميسي، وعلى الرغم من أنّه هو القائد لكنه لا يتكلم، وقد تحدث معه مرة واحدة في الحمّام، وسأله عما إذا كان من الصعب التسجيل في إيطاليا، في سياق تواجد رونالدو هناك، مُظهراً حدة التنافس بينهما.



