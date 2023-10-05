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ملف الاغتصاب يُفتح مجدداً بوجه رونالدو

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ملف الاغتصاب يُفتح مجدداً بوجه رونالدو
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كرة القدم

2023-10-05 | 02:33
ملف الاغتصاب يُفتح مجدداً بوجه رونالدو

يسعى محامون الى إجبار رونالدو على دفع ملايين الدولارات

يسعى محامو السيدة الأميركية كاثرين مايورغا الى إجبار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دفع ملايين الدولارات، من خلال إحياء الدعوى التي كانت قد رفعتها ضده، بعد أن وافقت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة على الاستماع الى الطلب. 
وطلب المحامون من المحكمة إلغاء قرار رفض الدعوى المدنية الذي صدر في حزيران - يونيو 2022، وإعادة فتحها بإعتبار أن قاضي المحكمة الفيدرالية في نيفادا، أخطأ برأيهم في رفضه المتكرر لمحاولات مايورغا الكشف عن اتفاقية سرية وقعتها عام 2010 تتضمن قبول أموال من رونالدو، وإدراجها كدليل.
وقيل آنذاك أن مايورغا قبلت مبلغ 375 ألف دولار من رونالدو مقابل صمتها، بعد اتهامها له باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009، وخصوصاً بعد أن تقدمت بالدعوى المدنية لأول مرة في نيفادا عام 2018.
ويتوقع ألا تصدر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، حكما فوريا بعد استجواب محامي رونالدو ومايورغا.
 
 
 
 
 
 

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