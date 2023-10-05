عقوبة سطحية لخطيئة إلغاء هدف للفربول

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد دارين إنجلاند، حكم تقنية الفار في مباراة ليفربول وتوتنهام، التي أثارت جدلاً واسعاً، من قيادة أي مباراة "للريدز" حتى نهاية الموسم الجاري.وذكرت صحيفة تلغراف أنه تقرر ايضاً استبعاد الحكم من قيادة أي مباراة خلال الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي حصراً، وأشارت الى أنه يحظى بدعم هوارود ويب، رئيس لجنة الحكام، وسيكون موجوداً في باقي مباريات الموسم.وكان توتنهام فاز على ضيفه ليفربول (2-1) ضمن الجولة السابعة من "البريميرليغ"، في مباراة شهدت إلغاء هدف صحيح للاعب "الريدز" لويس دياز، على الرغم من الاستعانة بتقنية الفيديو، ليتبين لاحقاً خطأ حكم الفيديو إنجليند ومساعده دان كوك في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح.