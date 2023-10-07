افتتاح أكاديمية لريال مدريد في بغداد

افتتحت في العاصمة العراقية بغداد أكاديمية لنادي ريال مدريد الإسباني، داخل مجمع ملعب الشعب الدولي، بحضور ممثل رئيس الوزراء لشؤون الرياضة خالد كبيان، ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ورئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، ونائب رئيس نادي ريال مدريد وأعضاء السفارة الاسبانية.وقال المبرقع في حفل الافتتاح إن "هذا المشروع يحظى بدعم كبير من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والشعب العراقي بصورة عامة، ونعرب عن سعادتنا البالغة بهذه الانطلاقة الرائعة، إن تنوع أساليب العمل الرياضي والتعاون مع نادٍ عالمي كبير بحجم ريال مدريد يعد مكسباً للرياضة العراقية".وأضاف المبرقع "أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على استكمال البنية التحتية الرياضية عبر العمل المتواصل لإنجاز المشاريع"، موضحاً "أن صقل مواهب الرياضيين منذ النشأة يؤسس لجيل رياضي يكبر بشكل علمي ودقيق لينافس في المحافل جميعها".وختم "ان هذه المبادرات ستعقبها خطوات أخرى مع أندية عالمية ومهمة كبرشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي".وأكد درجال، دعم الاتحاد لافتتاح اكاديميات تحمل اسماء اندية عالمية ووفق مواصفات وشروط رصينة تساهم بتطوير الواقع الكروي نحو الافضل وتبعث برسائل ايجابية لكل العالم بأن العراق بلد آمِن وجاهز لاحتضان اكاديميات الاندية العالمية ومختلف الانشطة والاستحقاقات الرياضية.وبارك رئيس الاتحاد العراقي، للمدير التنفيذي للأكاديمية حيدر عبد الكريم، وللمدير الفني نعيم صدام، كما أشاد بهذه الخطوة التي تتبنى المواهب وتساهم في تأسيس أجيال كروية واعدة.