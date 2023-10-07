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قرار ميسي .. هكذا سيُنهي مسيرته الكروية

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قرار ميسي .. هكذا سيُنهي مسيرته الكروية
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كرة القدم

2023-10-07 | 04:34
قرار ميسي .. هكذا سيُنهي مسيرته الكروية

توقيع ميسي مع إنتر ميامي هز عالم كرة القدم

لا شك أن توقيع ليونيل ميسي مع إنتر ميامي هز عالم كرة القدم، حيث لم يأت الأرجنتيني فقط من الفوز بكأس العالم في قطر، ولكنه كان في حالة بدنية جيدة، وظن الكثيرون أنها ستكون الخطوة الأخيرة في مسيرته.
لكن وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة دايلي ميل البريطانية، لا يخطط "البرغوت" لتمديد عقده في الدوري الأميركي، بل ان لديه النية للتقاعد في نادي طفولته، نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، الذي هو معجب به ولعب له في صفوف الشباب قبل الانتقال إلى برشلونة.
ويمتد عقد ميسي مع انتر ميامي حتى نهاية موسم 2025، أي أنه قد يصل إلى كرة القدم في بلاده في سن 38 عاماً.
ووفقا لمصادر مختلفة، وقع ميسي مع إنتر ميامي بإجمالي يتراوح بين 120 مليون دولار و150 مليون دولار، بمتوسط يتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار في الموسم ، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري هناك، وقد لعب حتى الآن 12 مباراة مع النادي الأميركي وسجل 11 هدفاً.
 

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كرة القدم

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إنتر ميامي

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البرغوت

الدوري الأميركي

نيويلز أولد بويز

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