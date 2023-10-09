حكاية ميسي مع غابي ميليتو و4 أهداف في مرمى أرسنال

حكاية لافتة بين غابي ميليتو وليونيل ميسي

كشف الدولي السابق دييغو ميليتو، المهاجم السابق لريال سرقسطة وإنتر ميلان، عن حكاية لافتة للغاية عن مواطنه الارجنتيني ليونيل ميسي.

فقد تحدث دييغو عن بعض التفاصيل التي حصلت بين ليو ميسي وشقيقه، غابي ميليتو في برشلونة "برشلونة كان يلعب في كامب نو ضد أرسنال، بعد تعادلهما (2-2) في لندن، وشارك أخي أساسياً، وتسبب بهدف الانجليز بعد تصرّف خاطيء".

وأضاف "اقترب منه ميسي وقال له، لا تقلق يا غابي، سأسجل ثلاثة أهداف"، وكان ذلك في 6 نيسان - أبريل 2010.

لم يف ميسي بوعده بتسجيل ثلاثة أهداف ضد أرسنال فحسب، بل زاد من رهانه وانتهى به الأمر بتسجيل الأهداف الأربعة التي دكّ بها برشلونة مرمى "المدفعجية" في تلك الليلة، وانتهت المباراة (4-1).



