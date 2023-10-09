مشجع يتهجم على سمير نصري في الامارات

إخراج أحد مشجعي أرسنال من ملعب الإمارات

تم إخراج أحد مشجعي أرسنال من ملعب الإمارات بعد تعرضه للاعب خط وسط الفريق السابق سمير نصري، خلال فوز "المدفعجية" على مانشستر سيتي (1-0) ضمن الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان اللاعب متواجداً في الملعب يقوم بعمل نقدي لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي، ووفقاً لمعلق talkSPORT سام ماترفاس، اقترب أحد المشجعسن من نصري، وبدأ بالصراخ في وجهه، قبل أن يقوم عناصر الأمن بإخراجه من الملعب.

لعب لاعب خط الوسط الفرنسي لأرسنال بين عامي 2008 و2011، قبل أن يقوم بخطوة مثيرة للجدل بالانضمام إلى السيتي، حيث فاز مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنهى مسيرته الكروية في العام 2020 بعد فترات قصيرة في وست هام وأندرلخت.

وفي حديثه بعد انتقاله إلى السيتي في العام 2011 ، كشف نصري أنه غادر أرسنال بسبب رغبته في الفوز بالألقاب، إذ كان "المدفعجية" غائباً عنها منذ العام 2005.



