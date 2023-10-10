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16 فريقاً لم تخسر حتى الآن .. وتفوّق هولندي - تركي

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16 فريقاً لم تخسر حتى الآن .. وتفوّق هولندي - تركي
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كرة القدم

2023-10-10 | 01:59
16 فريقاً لم تخسر حتى الآن .. وتفوّق هولندي - تركي

أيندهوفن وفنربهشة حققا ثماني انتصارات في ثماني جولات

16 فريقاً لم يخسروا في دوريّات أوروبا العشر الكبرى لكرة القدم منذ بداية الموسم الجاري واثنين حققا العلامة الكاملة حتى الآن ...
أيندهوفن الهولندي وفنربهشة التركي حققا ثماني انتصارات في ثماني جولات، سجل خلالها الاول 27 هدفاً وتلقى هدفين فيما سجل الثاني 20 هدفاً وتلقى 3 فقط.
تالياً، سجلت خمس اندية سبع انتصارات وتعادل واحد، وهي غلطة سراي التركي والكمار الهولندي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وسلتيك الاسكتلندي وبايرليفركوزن الالماني.
وسجلت ست أندية ست انتصارات وتعادلين، وهي برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الالمانيين وتوتنهام وأرسنال الانجليزيين وفيينورد الهولندي.
وفاز جنت البلجيكي في خمس مباريات وحقق خمس تعادلات، وتعادل نيس الفرنسي أربع مرات وفاز أربع مرات، فيما فاز هاتاي سبور التركي في ثلاث مباريات وتعادل خمس مرات.



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