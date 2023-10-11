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ناصر الخليفي يُدافع عن مشروع لويس إنريكي

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ناصر الخليفي يُدافع عن مشروع لويس إنريكي
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كرة القدم

2023-10-11 | 02:18
ناصر الخليفي يُدافع عن مشروع لويس إنريكي

بدا واضحاً أن الخليفي يُدافع عن المدرب الإسباني لويس إنريكي

في حديثه الى صحيفة "لو باريزيان"، قال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، "لقد شهدنا هذا الصيف تغييرا زلزاليا وإيجابيا في النادي، أكثر مما يتخيل أي شخص، وبناء أسس جديدة يستغرق بعض الوقت، بجانب بعض التصميم والمثابرة والأمل".
وأضاف "ليس هناك أي مبالغة، ولكن رأينا بالفعل ومضات من التألق بعد فترة وجيزة، وقد أمضينا بضعة أسابيع مع الفريق الجديد، هذا الفريق شاب ونعلم أننا نسير على الطريق الصحيح".
وبدا واضحاً أن الخليفي يُدافع عن المدرب الإسباني لويس إنريكي ومشروعه في ضوء التغييرات التي طرأت على الفريق خلال الصيف، حيث رحل عدد من نجومه وتعاقد النادي مع مجموعة من اللاعبين.
وحقق باريس سان جيرمان ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات وهزيمة في الدوري الفرنسي، فيما فاز (2-0) على بروسيا دورتموند الالماني وتلقى خسارة قاسية (1-4) أمام نيوكاسل الانجليزي في دوري ابطال اوروبا.

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