فيديو - رونالدو هدّاف في كرة السلّة أيضاً

Cristiano Ronaldo is just as good at hooping as he is at shooting 🗑️🔥 pic.twitter.com/KtsoXoejM7 — CentreGoals. (@centregoals) October 10, 2023 🇵🇹 BACK in training with Portugal ahead of the 2 EURO qualifying games:



CRISTIANO RONALDO. 🔥pic.twitter.com/ZoNbjK3yPZ — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 9, 2023

واصل منتخب البرتغال تدريباته في العاصمة لشبونة، استعدادا لمباراتيه ضد كل من سلوفاكيا والبوسنة والهرسك، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس أمم أوروبا 2024 في المانيا.ويأمل المنتخب الذي حقق العلامة الكاملة (ست انتصارات) بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، بحسم تأهله إلى النهائيات في حال الفوز على نظيره السلوفاكي أو التعادل معه، وخسارة منتخب لوكسمبورغ أمام آيسلندا.وبدا المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما)، قائد النصر السعودي، حاضراً بدنياً وذهنياً في التدريبات، و انتشر له مقطع فيديو وهو يستعرض مهاراته بكرة السلة.