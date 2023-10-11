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فيديو - رونالدو هدّاف في كرة السلّة أيضاً

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فيديو - رونالدو هدّاف في كرة السلّة أيضاً
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كرة القدم

2023-10-11 | 02:23
فيديو - رونالدو هدّاف في كرة السلّة أيضاً

واصل منتخب البرتغال تدريباته في العاصمة لشبونة

واصل منتخب البرتغال تدريباته في العاصمة لشبونة، استعدادا لمباراتيه ضد كل من سلوفاكيا والبوسنة والهرسك، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس أمم أوروبا 2024 في المانيا.
ويأمل المنتخب الذي حقق العلامة الكاملة (ست انتصارات) بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، بحسم تأهله إلى النهائيات في حال الفوز على نظيره السلوفاكي أو التعادل معه، وخسارة منتخب لوكسمبورغ أمام آيسلندا.
وبدا المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما)، قائد النصر السعودي، حاضراً بدنياً وذهنياً في التدريبات، و انتشر له مقطع فيديو وهو يستعرض مهاراته بكرة السلة.
 
 

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