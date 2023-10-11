هيرموسو تفضح روبياليس أمام المدّعي العام

أدلت النجمة جينيفر هيرموسو بأقوالها أمام مكتب المدعي العام

أدلت النجمة جينيفر هيرموسو بأقوالها أمام مكتب المدعي العام، بشأن حادثة "قبلة الفم" العلنية التي قام بها لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أثناء الاحتفال بتتويج منتخب بلادهما بكأس العالم للسيدات 2023 لأول مرة في تاريخه.

وتغلب منتخب اسبانيا على نظيره الإنجليزي بهدف وحيد، على ملعب أستراليا في مدينة سيدني، واحتضن روبياليس لاعبات المنتخب الإسباني خلال توزيع الميداليات الذهبية على منصة التتويج، لكنه فاجأ الجميع بتقبيل لاعبة برشلونة جينيفر هيرموسو، في الفم.

ونشرت قناة "تيليسينكو" أقوال هيرموسو وفيها "لم أتوقع هذا حتى، كيف يمكن أن أتوقع شيئا من هذا القبيل على هذه المنصة بعد نهائي كأس العالم؟، كان هناك الكثير من المشاعر والفرح، لكنني لم أتوقع هذا على الإطلاق، ولا أعرف لماذا ارتكب هذا الفعل، وعندما نزلت من المنصة، أخبرت اللاعبات بالأمر".

وقالت "صافحت الملكة وعانقت ابنتها، وكان روبياليس هو التالي، فعانقته، ثم قفز عليّ، الشيء الوحيد الذي أتذكره هو كلماته (لقد فزنا ببطولة العالم بفضلكم)، والشيء التالي الذي أتذكره هو يديه على رأسي وقبلته على شفتي".

وأضافت هيرموسو "عندما كنت في غرفة تبديل الملابس، اقتربوا مني وطلبوا مني المغادرة، وكان هناك الكثير من الحديث عن هذه القبلة، وقلت أعرف ما الأمر، وهو ليس جيداً، لكنني تمالكت نفسي وواصلت الاحتفال مع زميلاتي في الفريق، حيث لم أكن أريد أن أندم لاحقا لأنني لم أستمتع بهذه اللحظة".

وقالت هيرموسو "كان هناك صمت مطبق في الحافلة، وعًرض علي بيان لم أقل فيه كلمة واحدة، حيث قيل لي أن الفضيحة قد بدأت، فشعرت بالإجبار".

وأضافت "حاول روبياليس (في غرفة الملابس) تغيير الموضوع، وقال إنه يمكننا الذهاب إلى إيبيزا عدة مرات وستكون رحلات مدفوعة الثمن، وأمسك بي ولمسني على كتفي لأنني كنت أقف بجانبه، فشعرت بعدم الارتياح ورأيت أن شيئا أكثر خطورة كان يحدث، ما حدث لم يكن طبيعيا، بل لم يكن الأمر طبيعياً أبدا".

وختمت "على متن الطائرة، قال روبياليس إنه يجب أن أساعده وأسجل فيديو لأنهم يسمونه بالمتحرش، وقال لي أن أفعل ذلك من أجل ابنتيه"، وأجابت على سؤال "هل كانت القبلة بالتراضي؟" بشكل واضح "لا، شعرت بعدم الاحترام، كلاعبة وكشخص".



