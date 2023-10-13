فيديو - ميسي يهين "الولد" سانابريا والأخير يردّ ...

علّق قائد منتخب الارجنتين ليونيل ميسي على حادثة البصق

علّق قائد منتخب الارجنتين ليونيل ميسي على ما قيل ما أن لاعب منتخب باراغواي أنطونيو سانابريا، قام بالبصق على "البرغوت"، دون أن يرصده الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس.

حصل ذلك خلال فوز الأرجنتين على ضيفتها باراغواي بهدف وحيد سجله بطريقة رائعة، نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الثالثة، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، لتتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (9)، مستفيدة من تعثر البرازيل بالتعادل مع فنزويلا.

وقال ميسي "قالوا لي في غرفة خلع الملابس أن أحدهم بصق عليّ، والحقيقة أنني لا أعرف من هو هذا الولد، وأفضل عدم الكلام، والا فسأعطيه الفرصة ليخرج ويتكلم في كل مكان، وسيكون مشهوراً".

من جهته، سئل سانابريل عن الأمر فقال "لم أبصق على ميسي، ما حصل أن زاوية الكاميرا أظهرت الأمور وكأنها كذلك".

وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة الواقعة حين حصل نقاش بين ميسي ولاعبيّ باراغواي ريتشارد سانشيز وأنطونيو سانابريا، الذي قيل أنه قام بتصرف مؤسف تمثل بالبصق على "البرغوت".