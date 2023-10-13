فضيحة جديدة تهزّ كرة القدم الايطالية

بات ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو، لاعبا نيوكاسل وأستون فيلا، صورة الفضيحة الجديدة لكرة القدم الايطالية، حيث فتحت الشرطة تحقيقا مع ثنائي المنتخب بسبب "قضية مراهنات غير شرعية".ووضع ثنائي نيوكاسل وأستون فيلا يرافقهما ممثل المنتخب جيانلويجي بوفون قيد التحقيق أمام المدعي العام في تورينو، وجاء في بيان الاتحاد "يعلن الاتحاد أن مكتب المدعي العام، أرسل وثائق التحقيق مع ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو، اللذين يتدربان مع المنتخب الوطني في المركز الفني الفيدرالي في كوفرسيانو".وبذلك، يغيب تونالي وزانيولو عن مباراتي مالطا وإنجلترا المقررتين يومي 14 و17 الجاري، حيث جاء في البيان "بغض النظر عن طبيعة الأفعال، واعتقاداً بأن اللاعبين لن يكونا في الحالة المناسبة لمواجهة الالتزامات المقررة في الأيام المقبلة، قرر الاتحاد أيضا لحمايتهما، السماح لهما بالعودة إلى ناديهما".