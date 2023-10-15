الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

لاعب باراجواي يتعرّض للتهديد بسبب ميسي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعب باراجواي يتعرّض للتهديد بسبب ميسي
A-
A+

كرة القدم

2023-10-15 | 05:28
لاعب باراجواي يتعرّض للتهديد بسبب ميسي

تلقى تهديدات بعدما حدث بينه وبين ليونيل ميسي

قال توني سانابريا، لاعب منتخب باراجواي، أنه تلقى تهديدات بعدما حدث بينه وبين النجم ليونيل ميسي، خلال فوز الأرجنتين (1-0) ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
وقيل أن سانابريا، قام بالبصق على "البرغوت"، من أن دون أن يرصده الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، بعدما نقاش بينهما، فكتب على إنستجرام "أجد نفسي مضطرا للحديث ونفي ما حدث، فقط لأنني أرى أن عائلتي تأثرت وتلقيت تهديدات متعددة بسبب حدث لم يحدث أبداً".
وقال سانابريا "لن أفعل شيئا مماثلا تجاه زميل في المهنة، أو أي شخص آخر احتراماً لهم، ما النموذج الذي سأعطيه لبناتي بارتكاب مثل هذا الفعل؟، أوصيكم بمشاهدة جميع الصور الخاصة بالواقعة".
وقال ميسي بعد المباراة "قالوا لي في غرفة خلع الملابس أن أحدهم بصق عليّ، والحقيقة أنني لا أعرف من هو هذا الولد، وأفضل عدم الكلام، والا فسأعطيه الفرصة ليخرج ويتكلم في كل مكان، وسيكون مشهوراً".
وسئل سانابريل عن الأمر فقال "لم أبصق على ميسي، ما حصل أن زاوية الكاميرا أظهرت الأمور وكأنها كذلك".

مقالات ذات صلة

فيديو - اشادة واسعة بالحارس الشخصي لليونيل ميسي .. شاهدوا ماذا فعل
2023-10-08

فيديو - اشادة واسعة بالحارس الشخصي لليونيل ميسي .. شاهدوا ماذا فعل

فيديو - انتر ميامي ينهار بغياب ليونيل ميسي
2023-10-05

فيديو - انتر ميامي ينهار بغياب ليونيل ميسي

ليونيل ميسي يدعم "الصحة النفسية".. ما علاقة سيلينا غوميز؟
2023-10-03

ليونيل ميسي يدعم "الصحة النفسية".. ما علاقة سيلينا غوميز؟

فيديو - انتر ميامي يفوز مجدداً .. بغياب ليونيل ميسي
2023-09-10

فيديو - انتر ميامي يفوز مجدداً .. بغياب ليونيل ميسي

لاعب باراجواي يتعرّض للتهديد بسبب ميسي

رياضة

كرة القدم

توني سانابريا

منتخب باراجواي

ليونيل ميسي

تصفيات أميركا الجنوبية

مونديال 2026

البرغوت

رافائيل كلاوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاعب قرطبة الشاب لا يزال مفقوداً فماذا في التفاصيل؟
فيديو - رونالدو جونيور يستقطب الأنظار من والده

اقرأ ايضا في كرة القدم

ستويشكوف يشنّ حرباً على فان جال .. أنا لا أعرفه
05:34

ستويشكوف يشنّ حرباً على فان جال .. أنا لا أعرفه

ليست المرة الاولى التي يهاجم فيها البلغاري مدربه الهولندي

05:34

ستويشكوف يشنّ حرباً على فان جال .. أنا لا أعرفه

ليست المرة الاولى التي يهاجم فيها البلغاري مدربه الهولندي

هذا هو اللاعب الذي يريده ليفربول بديلاً لمحمد صلاح
05:32

هذا هو اللاعب الذي يريده ليفربول بديلاً لمحمد صلاح

ليفربول يرغب في تقديم عرض قياسي للتعاقد مع النجم الألماني

05:32

هذا هو اللاعب الذي يريده ليفربول بديلاً لمحمد صلاح

ليفربول يرغب في تقديم عرض قياسي للتعاقد مع النجم الألماني

لاعب قرطبة الشاب لا يزال مفقوداً فماذا في التفاصيل؟
05:31

لاعب قرطبة الشاب لا يزال مفقوداً فماذا في التفاصيل؟

شوهد اللاعب الشاب صباح يوم الخميس في مدينة إشبيلية

05:31

لاعب قرطبة الشاب لا يزال مفقوداً فماذا في التفاصيل؟

شوهد اللاعب الشاب صباح يوم الخميس في مدينة إشبيلية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023