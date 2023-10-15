لاعب باراجواي يتعرّض للتهديد بسبب ميسي

تلقى تهديدات بعدما حدث بينه وبين ليونيل ميسي

قال توني سانابريا، لاعب منتخب باراجواي، أنه تلقى تهديدات بعدما حدث بينه وبين النجم ليونيل ميسي، خلال فوز الأرجنتين (1-0) ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقيل أن سانابريا، قام بالبصق على "البرغوت"، من أن دون أن يرصده الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، بعدما نقاش بينهما، فكتب على إنستجرام "أجد نفسي مضطرا للحديث ونفي ما حدث، فقط لأنني أرى أن عائلتي تأثرت وتلقيت تهديدات متعددة بسبب حدث لم يحدث أبداً".

وقال سانابريا "لن أفعل شيئا مماثلا تجاه زميل في المهنة، أو أي شخص آخر احتراماً لهم، ما النموذج الذي سأعطيه لبناتي بارتكاب مثل هذا الفعل؟، أوصيكم بمشاهدة جميع الصور الخاصة بالواقعة".

وقال ميسي بعد المباراة "قالوا لي في غرفة خلع الملابس أن أحدهم بصق عليّ، والحقيقة أنني لا أعرف من هو هذا الولد، وأفضل عدم الكلام، والا فسأعطيه الفرصة ليخرج ويتكلم في كل مكان، وسيكون مشهوراً".

وسئل سانابريل عن الأمر فقال "لم أبصق على ميسي، ما حصل أن زاوية الكاميرا أظهرت الأمور وكأنها كذلك".



