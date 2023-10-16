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تذكرة بمليون ريال .. حصل في الدوري السعودي

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تذكرة بمليون ريال .. حصل في الدوري السعودي
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كرة القدم

2023-10-16 | 02:55
تذكرة بمليون ريال .. حصل في الدوري السعودي

بيع أغلى تذكرة في الدوري السعودي للمحترفين

أعلن نادي الشباب عبر حسابه على "إكس"، عن بيع أغلى تذكرة في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري، وذلك للمباراة التي تجمع الشباب مع ضيفه الطائي يوم السبت المقبل، بالتزامن مع تدشين الملعب الجديد للنادي، في ختام مباريات الجولة العاشرة.
ونشر النادي عبارة "بقيمة "مليون ريال" التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، بإسم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز".
وعلّق رئيس النادي محمد المنجم في مداخلة تلفزيونية شارحاً قيمة التذكرة الذهبية "الأمير عبد الرحمن بن تركي داعم للنادي، ويعمل على مصلحته .. إن بيع التذكرة بهذه القيمة المالية الكبيرة لهي سابقة في تاريخ النادي، إنها فكرة موجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الكبرى الأخرى".
وأضاف "تشمل (التذكرة) العديد من المميزات، مثل غرفة كبار الزوار والعضوية الذهبية والحصول على قميص موقع من اللاعبين ومشاهدة كافة مباريات الفريق طوال الموسم".
ويحتل الشباب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد تسع بفرق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يحتل الطائي المرتبة السادسة عشرى برصيد سبع نقاط.
 
 
 

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