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تجريد حكمة من صافرتها بعد إنضمامها إلى موقع إباحيّ

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تجريد حكمة من صافرتها بعد إنضمامها إلى موقع إباحيّ
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كرة القدم

2023-10-16 | 03:01
تجريد حكمة من صافرتها بعد إنضمامها إلى موقع إباحيّ

تم تجريدها من أوراق اعتمادها كحكم مساعد في الدوري المكسيكي

تم تجريد فاليريا أندرادي، من أوراق اعتمادها كحكم مساعد في دوري (Liga MX) المكسيكي، بعد أن تم إثبات مشاركتها في الترويج لموقع مراهنات.
وتم القبض على أندرادي، وهي تروج لموقع المراهنة، كجزء من مشروع لدعم الرياضيات الإناث، لكنها أكدت أنها لم تكن تعلم أو تقصد خرق القوانين.
وكشفت فاليريا، 30 عاماً، كيف وقعت عقداً مع منصة Bsocial للبالغين، وكيف توسل إليها متابعوها البالغ عددهم 231 ألفاً على إنستغرام لإظهار المزيد من الصور الحرّة أو الإباحية، فدعتهم الى التسجيل في الموقع المصنف (X) مقابل 7.25 دولاراً شهريا.
وبعد أن قرر Liga MX بأن الترويج كما حصل أمر محظور، ردّت الفتاة "أشعر وكأنني قتلت شخصا ما، بينما في الواقع، يمكن لأي شخص ارتكاب أي خطأ".
وتعتبر أندرادي واحدة ممن لجأن الى المنصات الاباحية كوسيلة لكسب المال، ومثلها المؤثرة البرازيلية ديبورا بيكسوتو، وهي قالت "لم أقتل أحدا، ولم أغتصب أحداً .. يقولون إنني فعلت ذلك للحصول على دخل آخر، وهذا ليس صحيحاً، فالحقيقة هي أنني فعلت ذلك لمساعدة شخص آخر".
وختمت "أخبرني ذلك الشخص الذي دعاني للقيام بالترويج أنه كان لمساعدة الرياضيات على التقدم بطلب للحصول على رعاية فأشعرونيي وكأنني قتلت شخصا ما بينما في الواقع، يمكن لأي شخص ارتكاب أي خطأ".
 

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فاليريا أندرادي

Liga MX

Bsocial

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