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رئيس نادي ينتقد لاعبيه مستعملاً كلمات مُشينة !!

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رئيس نادي ينتقد لاعبيه مستعملاً كلمات مُشينة !!
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كرة القدم

2023-10-16 | 03:06
رئيس نادي ينتقد لاعبيه مستعملاً كلمات مُشينة !!

لم يكن انتقاد رئيس مجلس إدارة النادي للاعبيه غريباً ولكن ..


لم يكن انتقاد مارك وايت، مؤسس ومالك ورئيس مجلس إدارة نادي Dorking Wanderers للاعبيه غريباً أو غير مسبوق، بل استعماله عبارة مسيئة "f***ing s ***" في واحدة من المقابلات المباشرة.
أسس وايت، وهو رجل أعمال ناجح، النادي في العام 1999، بعد أن خاب أمله في تولي قيادة نادي ويمبلدون، حيث قاده إلى الدرجة الخامسة.
هذه المرة، لم يتحمّل الرجل البالغ من العمر 50 عاماً الفشل في الدور التأهيلي الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام هورشام من الدرجة السابعة (0-2)، فسخر من لاعبيه وقال "إنهم (هورشام) يستحقون أن يكونوا في القرعة وآمل أن يحصلوا على شيء مذهل يغير حياتهم حتى يتعلم لاعبو فريقي الدرس".
وأضاف "هذا الفريق خذل المشجعين بنسبة 100٪، في بعض الأحيان أجعل الإدارة تتحمل اللوم، جزءاً من اللوم، أما يوم السبت، فكانت المشكلة في مجموعة من اللاعبين ......".

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رياضة

كرة القدم

مارك وايت

Dorking Wanderers

ويمبلدون

كأس الاتحاد الإنجليزي

هورشام

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