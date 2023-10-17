مهما عمل و مهما اتبرع لن يرضى عليه الحاقدين و لن يسكت المهاجمين .. فنحن امة تكره النجاح و تبحث عن الفشل … انا يا محمد فخور بك و بأخلاقك و مصريتك 🙏❤️ https://t.co/8RUM5mdnjM — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 16, 2023

تغنى رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، بمواطنه محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، بعدما كشف الهلال الأحمر المصري عن تبرعه لمساعدة أهالي غزة.وكتب ساويرس على منصة "إكس" تعليقا على منشور مادح للإعلاميُّ المصري عمرو أديب "مهما عمل ومهما تبرع، لن يرضى عليه الحاقدون ولن يسكت المهاجمون .. فنحن أمة تكره النجاح وتبحث عن الفشل .. أنا يا محمد فخور بك وبأخلاقك ومصريتك".وتعرض صلاح لسلسلة من الانتقادات، بسبب ما اعتبره البعض عدم دعمه لغزة أسوة بلاعبين عرب آخرين، فيما وجه الهلال الأحمر المصري رسالة شكر له، لمساعدته في توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.ورد عبد العزيز البمبي، خال محمد صلاح على الانتقادات، حيث كتب على فيسبوك "هل يا ترى المشكلة كدا وصلت للحل، والناس اللي عاوزه شو على حساب صلاح كدا (بداعي أنه لم يدعم القضية الفلسطينية)، هم ساعدوا في حل المشكلة ولا بقاقي لسه لف العلم أهي حاجة يتكلموا فيها".