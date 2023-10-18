فيديو - نيمار يخطف الأضواء من هزيمة البرازيل

تحوّل نيمار الى الحدث الرئيسي في هزيمة منتخب البرازيل

تحوّل نيمار جونيور، الى الحدث الرئيسي في هزيمة منتخب البرازيل لأول مرة منذ 22 عاماً أمام مضيفه منتخب الاوروغواي (0-2) ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية، المؤهلة الى كأس العالم.

فقد أثار نيمار قلق الجميع حين سقط في الدقيقة 44 على أرض الملعب، وهو يصرخ من شدة الألم بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى، وحاول الجهاز الطبي إسعافه لنحو دقيقتين، قبل نقله بواسطة سيارة الإسعاف.

وكان نيمار، البالغ 31 عاماً يبكي وهو يغادر الملعب، وحمله المسعفون إلى غرفة خلع الملابس لعدم قدرته على السير، وأِشارت شبكة جلوبو سبورت البرازيلية، أنه يعاني من التواء خطير في أربطة الركبة، فيما قالت شبكة ESPN أن موضع الإصابة يثير الشكوك بشأن مشكلة في أربطة الركبة.

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية للهلال السعودي الذي تعاقد مع نيمار في سوق الانتقالات الصيفية، وانتظر تعافيه من إصابة في أربطة الكاحل، أبعدته عن الملاعب منذ شباط - فبراير.