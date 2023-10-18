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هذه هي القصة الكاملة لمقتل لاعب قرطبة الشاب

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هذه هي القصة الكاملة لمقتل لاعب قرطبة الشاب
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كرة القدم

2023-10-18 | 04:17
هذه هي القصة الكاملة لمقتل لاعب قرطبة الشاب

تم العثور على جثة لاعب كرة قدم في فجوة بين عربتين لقطار

يوم الاثنين، تم العثور على جثة ألفارو برييتو، لاعب كرة قدم قرطبة، البالغ من العمر 18 عاماً، في فجوة بين عربتين لقطار معطل، وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الجثة كانت مصابة بحروق في منطقة البطن والذراعين واليدين.
دلّ كل شيء إلى أن الجثة تعرضت لصدمة كهربائية، وتم تأكيد هذه الفرضية، بعد معرفة نتائج التشريح الذي أجراه معهد الطب الشرعي في إشبيلية.
وأظهرت الأدلة أن ألفارو برييتو توفي من الصعق بالكهرباء، بصدمة قدرها 3500 فولت بعد لمسه لسلسال مكهرب، وأن جثته بقيت في الجزء العلوي من القطار الذي تم إيقافه منذ آب - أغسطس بسبب عطل، ولم يتم نقله إلا يوم الاثنين لإجراء فحص فني. 
وأشارت التقاري الى أنه لولا نقل القطار لكان من المستحيل تقريبا العثور على جثة الشاب، التي سقطت في الفضاء الذي يفصل بين قاطرتين.
المؤكد، أن ألفارو برييتو وصل إلى محطة سانتا جوستا حوالي الساعة 7:30 صباحا بنية ركوب قطار للعودة إلى قرطبة، لكنه لم يتمكن من إظهار التذكرة لحراس الأمن لتوقف هاتفه عن العمل لسبب ما، وحين تحققوا على الكومبيوتر، كان القطار قد غادر بالفعل. 
بعد ذلك،  فقدت السلطات أثره، ورصدته تسجيلات الكاميرا الأمنية من محطة وقود قريبة، على قيد الحياة فوق القطار المتضرر، قل أن يختفي.
 
هذه هي القصة الكاملة لمقتل لاعب قرطبة الشاب

رياضة

كرة القدم

ألفارو برييتو

قرطبة

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