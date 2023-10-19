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فيديو - الفتى البارع تملّص من الأمن ووصل الى ميسي

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فيديو - الفتى البارع تملّص من الأمن ووصل الى ميسي
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كرة القدم

2023-10-19 | 00:17
فيديو - الفتى البارع تملّص من الأمن ووصل الى ميسي

في سعيه للحصول على صورة شخصية مع ليونيل ميسي

تسلل مشجع صغير السنّ، ونجح في التملص من اثنين من حراس الأمن، في سعيه للحصول على صورة شخصية مع ليونيل ميسي، حين فاز منتخب الأرجنتين على مضيفه منتخب بيرو (2-0) مساء الثلاثاء في تصفيات كأس العالم.
وفي مباراة تألق فيها ميسي من جديد بتسجيله هدفي المباراة، كان لاعب إنتر ميامي معرّضاً لخطر الإصابة أو السقوط من قبل الفتى الذي اجتاز أرض الملعب، لتتوقف المباراة مؤقتاً.
كان الفتى يرتدي قميص الأرجنتين ذي الرقم 10، مع اسم ميسي على ظهره، وأظهر مكراً لا يصدق في التسلل بين حارسيّ أمن، إذ تفوق عليهما، ووصل الى ميسي الذي احتضنه، فأخرج هاتفه والتقط الصورة الشخصية معه، قبل أن يتم القبض عليه.
 
فيديو - الفتى البارع تملّص من الأمن ووصل الى ميسي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

منتخب الأرجنتين

منتخب بيرو

تصفيات كأس العالم

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