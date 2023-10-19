وفاة عارضة الأزياء الشهيرة صديقة ماريو بالوتيلي

بالكاد كانت تبلغ من العمر 38 عاماً

تم العثور على عارضة الأزياء البريطانية تابي براون ميتة، نهاية الأسبوع الماضي في منزلها في لندن، مع الأخذ في الاعتبار أنها بالكاد كانت تبلغ من العمر 38 عاماً.

صعدت تابي إلى الشهرة، بعد أن لعبت دور البطولة في برنامج الواقع الشهير "The Bachelor"، وانتشرت أيضاً على غلاف المجلات المرموقة مثل Playboy وCosmopolitan.

ووصلت تابي إلى ذروة شعبيتها بفضل علاقتها مع لاعب كرة القدم المثير للجدل، الايطالي ماريو بالوتيلي، على الرغم من أن علاقتهما هذه استمرت لبضعة أشهر فقط.

وقالت تابي وقتها في مقابلة مع صحيفة ذا ميرور "لقد وقعت في حبه، وأخبرني أنه يريدنا أن ننتقل للعيش معا وأن يكون لدينا عائلة، ثم اكتشفت أنه كان قد أنجب طفلا من زوجته السابقة، وأن لديه قصصاً مستمرة مع نساء أخريات".

لاحقاً، كان للشابة المتوفاة دون تحديد السبب علاقة حب قصيرة مع لاعب كرة القدم رحيم ستيرلينج، وتم رصدهما معاً في العام 2016 وهما يدخلان فندقاً في لندن.



