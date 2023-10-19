هل يعود أسطورة إنجلترا الى كرة القدم في سنّ الـ62؟

تقاعد كريس وادل، لاعب خط وسط نيوكاسل وتوتنهام ومرسيليا وشيفيلد وينزداي السابق من كرة القدم الاحترافية منذ عام 1999، لكنه استمر في اللعب خارج المسابقات التنافسية، وكان آخر مشاركاته مع هالام إف سي في موسم 2013/14.لقد مر ما يقرب من عقد من الزمان منذ ذلك الحين، ولكن في تحول صادم، يقال إن وادل في طريقه للمشاركة في فريق الدرجة الأولى في الدوري الشرقي للمقاطعات الشمالية مرة أخرى نتيجة لأزمة الإصابات التي يعانيها.وقال الصحفي المحلي آلان بيغز إن هالام يفكر في الاستعانة بوادل، بعد أن أجبر على إنهاء مباراة منتصف الأسبوع بعشرة لاعبين بسبب الاصابات، وأضاف "وادل صديق لنادي هالام (الخطوة التاسعة في الهرم) ويعتقد أنه لن يحتاج إلى الكثير من التشجيع، وهو لم يعلق حذاءه أبداً".