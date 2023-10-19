الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

هل يعود أسطورة إنجلترا الى كرة القدم في سنّ الـ62؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل يعود أسطورة إنجلترا الى كرة القدم في سنّ الـ62؟
A-
A+

كرة القدم

2023-10-19 | 00:28
هل يعود أسطورة إنجلترا الى كرة القدم في سنّ الـ62؟

تقاعد من كرة القدم الاحترافية منذ عام 1999

تقاعد كريس وادل، لاعب خط وسط نيوكاسل وتوتنهام ومرسيليا وشيفيلد وينزداي السابق من كرة القدم الاحترافية منذ عام 1999، لكنه استمر في اللعب خارج المسابقات التنافسية، وكان آخر مشاركاته مع هالام إف سي في موسم 2013/14.
لقد مر ما يقرب من عقد من الزمان منذ ذلك الحين، ولكن في تحول صادم، يقال إن وادل في طريقه للمشاركة في فريق الدرجة الأولى في الدوري الشرقي للمقاطعات الشمالية مرة أخرى نتيجة لأزمة الإصابات التي يعانيها.
وقال الصحفي المحلي آلان بيغز إن هالام يفكر في الاستعانة بوادل، بعد أن أجبر على إنهاء مباراة منتصف الأسبوع بعشرة لاعبين بسبب الاصابات، وأضاف "وادل صديق لنادي هالام (الخطوة التاسعة في الهرم) ويعتقد أنه لن يحتاج إلى الكثير من التشجيع، وهو لم يعلق حذاءه أبداً".
 
هل يعود أسطورة إنجلترا الى كرة القدم في سنّ الـ62؟

رياضة

كرة القدم

نيوكاسل

توتنهام

مرسيليا

شيفيلد وينزداي

هالام

آلان بيغز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول
وفاة عارضة الأزياء الشهيرة صديقة ماريو بالوتيلي

اقرأ ايضا في كرة القدم

الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يطالب بوقفة مع غزّة
00:30

الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يطالب بوقفة مع غزّة

توجه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بنداء عاجل

00:30

الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يطالب بوقفة مع غزّة

توجه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بنداء عاجل

كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول
00:29

كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول

أعلن اللاعب الدولي السابق عن تحوله إلى عالم الموسيقى

00:29

كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول

أعلن اللاعب الدولي السابق عن تحوله إلى عالم الموسيقى

وفاة عارضة الأزياء الشهيرة صديقة ماريو بالوتيلي
00:26

وفاة عارضة الأزياء الشهيرة صديقة ماريو بالوتيلي

بالكاد كانت تبلغ من العمر 38 عاماً

00:26

وفاة عارضة الأزياء الشهيرة صديقة ماريو بالوتيلي

بالكاد كانت تبلغ من العمر 38 عاماً

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023