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كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول

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كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول
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كرة القدم

2023-10-19 | 00:29
كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول

أعلن اللاعب الدولي السابق عن تحوله إلى عالم الموسيقى

في حزيران - يونيو الفائت، أعلن اللاعب الدولي الفرنسي السابق إيريك كانتونا، عن تحوله إلى عالم الموسيقى.
وفي السياق، أعلن كانتونا، البالغ من العمر 57 عاماً، عن إصدار ألبومه الأول، قبل جولته التي تبدأ في العشرين من الجاري، في مانشستر ولندن ودبلن، وقد بيعت تذاكرها بالكامل.
وحمل هذا الألبوم عنوان EP I'll Make My Own Heaven ، وهو يتضمن أغاني باللغتين الإنجليزية والفرنسية عناوينها The Friends we lost, Tu Me Diras ،I'll Make My Own Heaven و Je Veux.
وكان كانتونا قد توجه نحو عوالم المسرح والأفلام والرسم بشكل احترافي، بعد أن علّق حذاءه في العام 1997.
 
كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول

رياضة

كرة القدم

إيريك كانتونا

I'll Make My Own Heaven

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