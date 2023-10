كانتونا المُغنّي أصدر ألبومه الموسيقي الأول

في حزيران - يونيو الفائت، أعلن اللاعب الدولي الفرنسي السابق إيريك كانتونا، عن تحوله إلى عالم الموسيقى.وفي السياق، أعلن كانتونا، البالغ من العمر 57 عاماً، عن إصدار ألبومه الأول، قبل جولته التي تبدأ في العشرين من الجاري، في مانشستر ولندن ودبلن، وقد بيعت تذاكرها بالكامل.وحمل هذا الألبوم عنوان EP I'll Make My Own Heaven ، وهو يتضمن أغاني باللغتين الإنجليزية والفرنسية عناوينها The Friends we lost, Tu Me Diras ،I'll Make My Own Heaven و Je Veux.وكان كانتونا قد توجه نحو عوالم المسرح والأفلام والرسم بشكل احترافي، بعد أن علّق حذاءه في العام 1997.