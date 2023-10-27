مُدرّب يتنمر على منافسه "سمين وبائس" ويدفع الثمن

بسبب نتائج الفريق وقيامه بالتنمر على أحد المنافسين

قرر نادي بريستول روفرز الإنجليزي، إقالة المدير الفني للفريق الأول، المدرب جوي بارتون، بسبب نتائج الفريق وقيامه بالتنمر على أحد المنافسين.

وفشل بريستول روفزر في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً، حين تعادل يوم الثلاثاء الماضي مع ستيفنيج (1-1)، ليحتل المرتبة 16 في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 16 نقطة فقط.

وبعد المباراة، وصف بارتون منافسه ستيف إيفانز، مدرب ستيفنيج، بأنه "سمين وبائس"، ما تسبب بإقالته من خلال بيان للنادي جاء فيه "الجميع في النادي يود أن يشكر جوي على كل جهوده، ويتمنى له التوفيق في المستقبل".



