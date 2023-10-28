هذا هو لاعب برشلونة الذي يخشونه في ريال مريد

لم يفوت الفنيين في ريال مدريد دراسة أي تفصيل عن المباريات الأخيرة لبرشلونة

مع أن الأمر المهم يتعلق بفريقك وإعداده، لكن لا يمكن أن تتجاهل مراقبة المنافس، فكيف إذا كان ذلك يتعلق بالكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

في فالديبيباس، وفق صحيفة ماركا المدريدية، لم يفوت القادة الفنيين في ريال مدريد دراسة أي تفصيل عن المباريات الأخيرة لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، وخصوصاً اللاعبين المحتملة عودتهم من الاصابة.

وكانت نتيجة التقارير التي تم وضعها بعد تحليل المباريات الأخيرة، اسم واحد بالغ الأهمية هو فيرمين لوبيز، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي ترتفع مساهمته في برشلونة، وتبين لهم ان الهدف الذي سجله في مرمى ريال مدريد في الصيف لم يكن مجرد صدفة.

لاحظ الجهاز الفني "للفريق الأبيض" ذلك جيداً، وتحدث في المحاضرات عن تحركات اللاعب الشاب، بغية تنبيه اللاعبين إلى القدرة الفطرية التي يمتلكها للوصول والحفاظ على علاقة جيدة مع المرمى، وكانت الرسالة واضحة "إنه اللاعب الأكثر لياقة".

إنه ليس محور الاهتمام الوحيد لريال مدريد، لكنهم يعتقدون أنه الاهم فيما يتعلق بالتأثير على المباريات، اكثر من جواو فيليكس أو لامين يامال أو فيران توريس، ولذلك تقرر فرض المراقبة على اللاعب الأندلسي.



