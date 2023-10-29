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فيديو - رونالدو النجم الاوحد في فوز فيوري على نجانو

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فيديو - رونالدو النجم الاوحد في فوز فيوري على نجانو
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كرة القدم

2023-10-29 | 04:49
فيديو - رونالدو النجم الاوحد في فوز فيوري على نجانو

تحوّل النزال الاستعراضيّ الى مكان للقاء كبار النجوم

تحوّل النزال الاستعراضيّ الذي انتهى في العاصمة السعودية الرياض الى فوز تايسون فيوري، 37 عاما، بطل العالم للوزن الثقيل على لائحة المجلس الاعلى للملاكمة (WBC)، على مقاتل (UFC) السابق فرانسيس نجانو، الى مكان للقاء كبار النجوم.
وكان في طليعة هولاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، الذي انتشرت له مجموعة من الفيديوهات، مع صديقته جورجينا رودريجيز، وفيوري والنجم المعتزل ريو فرديناند ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل والفنانة اللبنانية نانسي عجرم وآخرين.
ونال فيوري حزام "بطل الرياض" التذكاري، ومدد سجله الخالي من الهزائم إلى 35 وتعادل واحد، في النزال الذي أقيم في حلقة وساحة منفصلة عن بقية النزالات المقررة، وانتهى بحسب الحكام 95-94 لصالح نجانو مقابل 96-93 و95-94 لصالح فيوري.
 
 
فيديو - رونالدو النجم الاوحد في فوز فيوري على نجانو

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